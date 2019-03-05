شؤون فلسطينية

مجمع الشفاء: طاقم طبى بجراحة الأعصاب يستخرج "مقصاً" من رأس طفلة

مجمع الشفاء: طاقم طبى بجراحة الأعصاب يستخرج "مقصاً" من رأس طفلة
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
تمكن طاقم طبى بقسم جراحة الأعصاب، برئاسة د. حازم كحيل، استشاري جراحة المخ والأعصاب، بمجمع الشفاء بمدينة غزة، مساء أمس، من إجراء عملية جراحية عاجلة لطفلة تبلغ من العمر (8 سنوات)، كان قد دخل في رأسها جسم غريب "مقص"،
واخترق الدماغ.

وأفاد كحيل: "أنه تم إجراء عملية عاجلة لرفع الجسم الغريب من داخل دماغ الطفلة المصابة، والذي كان مخترقاً لدماغها بعمق 5 سم، مع نزيف حاد، حيث استمرت العملية لساعتين متواصلتين، مؤكداً أن حالة الطفلة الآن مُستقرة، وتخضع للعناية والرعاية الطبية في إحدى أقسام المستشفى.

وشارك في إجراء العملية فريق طبي مُتخصص، ترأسه د. كحيل، وبسام معروف، ومهند الغول، وبحضور أطباء التخدير، برئاسة حسني عقيلان.

وقدم كحيل شكره لجميع من شارك في إنجاح العملية من أطباء جراحه أعصاب، وأطباء تخدير، وفنيي العمليات جميعاً، وفني الأشعة، منصور الأغا، وتمريض قسم تخصصات حريم وطوارئ.

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