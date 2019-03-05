شؤون فلسطينية

أبو علي: قرار دمج القنصلية الأمريكية بسفارتها في القدس إنكار لحقوق شعبنا

أبو علي: قرار دمج القنصلية الأمريكية بسفارتها في القدس إنكار لحقوق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، قرار دمج القنصلية الأمريكية بسفارتها في القدس، إنكاراً لحقوق شعبنا، وانحيازاً للرواية الإسرائيلية.

وقال أبو علي في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن هذه الخطوة كانت أحد المواضيع التي تم تناولها في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تحضيراً للقمة العربية المقبلة نهاية الشهر الجاري، وتم إدراجها ضمن مشاريع القرارات التي ينوي مجلس الجامعة إعدادها، لإدانة موقف الإدارة الأمريكية، نقل سفارتها، واعتبار القدس عاصمة دولة الاحتلال.

وأكد أبو علي، أن الموقف العربي ملتف حول موقف القيادة الفلسطينية، مشيراً للنشاطات والفعاليات الدبلوماسية في إطار المجموعات أو العلاقات الثنائية بين الدول العربية ودول العالم، ما يحقق الخطوات الإيجابية في الساحة الدولية في محاولة عزل الإدارة الأمريكية، وإعادة التأكيد على دعم الحق الفلسطيني.

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