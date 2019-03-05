مجدلاني يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بحكومة الاحتلال المُقبلة

رام الله - دنيا الوطنأطلع الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، سفير دولة بلغاريا المعتمد لدى دولة فلسطين، جورجي ميلاينوف، على آخر المستجدات السياسية، كما بحث معه تعزيز العلاقات في كافة المجالات.وأعرب مجدلاني عن خطورة التصعيد، الذي تقوم به حكومة الاحتلال، والذي تشتد وتيرته مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، التي تشهد تنافساً يمينياً ويمينياً متطرفاً، يعمل على استخدام الورقة الفلسطينية لجلب الأصوات الانتخابية، قائلاً: "فبعد دعوة نفتالي بينت، أمس، بسحب كافة ممتلكات الأسرى والتضييق عليهم، يدعو بينت اليوم، لهدم الخان الأحمر"، متسائلاً عن صمت المجتمع الدولي، تجاه هذا التصعيد، وكيف سيتعامل مع حكومة من الآن أركانها تحمل العنصرية والفاشية الجديدة.وطالب مجدلاني، الدول المحبة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لعدم الاعتراف بحكومة الاحتلال المقبلة ووقف التعامل معها، إذا لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وأهمها وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في مدينة القدس الشرقية، مشيداً بالعلاقات الفلسطينية البلغارية، ومؤكداً ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.ومن جانبه، أكد ميلاينوف على حرص بلغاريا على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين في مختلف المجالات، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك.