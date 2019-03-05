شؤون فلسطينية

الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني

الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني
رام الله - دنيا الوطن
اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، أن شبكة متاجر ومحلات المستوطن رامي ليفي، وجدت في الضفة الغربية، وحول القدس الشريف؛ لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني، ولإضعاف وخنق الحركة التجارية في المناطق الفلسطينية، وبهدف مد المستوطنات الاستعمارية الاحتلالية بشريان الحياة.

وأشار الشيوخي في تعقيبه على الأنشطة والبرامج التجارية المتصاعدة الخاصة بشبكة المتاجر والمحلات للمستوطن، تمثل رأس الحربة في اشتباكنا الاقتصادي مع الاحتلال ونموذج واضح للحرب الاقتصادية الاستعمارية الاحتلالية الهادفة إلى تدمير اقتصادنا وشرعنة الاستيطان فوق أرضنا من خلال التطبيع الاقتصادي مع قطعان المستوطنين والمستوطنان.

وأضاف رئيس اتحاد المستهلك، أن تلك الشبكة، وجدت أيضاً لإجهاض حملات مقاطعة بضائع ومنتجات وخدمات المستوطنات الاستعمارية والبضائع الإسرائيلية الاحتلالية، ولافشال برامج محاربة التطبيع مع المستوطنات وقطعان المستوطنين.


وأوضح أن انشطة ومتاجر المستوطن رامي ليفي، ما هي إلا حلقة من مسلسل المشروع الاستيطاني الاستعماري لأرضنا واقتصادنا ولثرواتنا، مؤكداً على ضرورة تطبيق قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات بكافة بنوده على كل من يتعاون أو يعمل أو يقيم مشاريع مشتركة مع المستوطنين، وعلى رأسهم المستوطن المجرم رامي ليفي.

وقال الشيوخي: إن القانون يُجرّم، والدين يُحرّم التعاون والتطبيع مع قطعان المستوطنين ومع المستوطنات، ويحرم ويجرم ترويج بضائعهم وخدماتهم الاستعمارية، مشيراً إلى أن ترويج بضائع وخدمات المستوطنات والمستعمرات، يندرج في إطار المخالفة القانونية، وتجاوز القوانين والأعراف والقيم وأخلاقيات شعبنا الصامد المرابط، ويمثل شكلاً من أشكال الخيانه للوطن وللشعب وللقضية.

وفي نفس الإطار، أكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس، الدكتورة فيحاء البحش، أن ترويج بضائع المستوطنات جريمة كبيرة، يُعاقب عليها القانون الفلسطيني، مطالبة بضرورة إنجاح حملات المقاطعة، ومحاربة كافة أشكال التطبيع مع المستوطنات والمستوطنين.

أخبار ذات صلة

حراس الأقصى يدعون للاعتصام أمام أبوابه الجمعة

حراس الأقصى يدعون للاعتصام أمام أبوابه الجمعة

الإسلامية المسيحية: الاحتلال يُصر على إغلاق مصلى باب الرحمة

الإسلامية المسيحية: الاحتلال يُصر على إغلاق مصلى باب الرحمة

الاحتلال يُصدر بلاغات قضائية لإخلاء عائلة مقدسية من بنايتها بسلوان

الاحتلال يُصدر بلاغات قضائية لإخلاء عائلة مقدسية من بنايتها بسلوان

محلل عسكري: على حافة الانفجار.. المخاطر الأربعة التي ستقود المنطقة لحافة التصعيد

محلل عسكري: على حافة الانفجار.. المخاطر الأربعة التي ستقود المنطقة لحافة التصعيد

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال

شاهد: بعد إثارتها للجدل.. إزالة التعديلات على النصب التذكاري للجندي المجهول بغزة

شاهد: بعد إثارتها للجدل.. إزالة التعديلات على النصب التذكاري للجندي المجهول بغزة

عبر قروض بنكية.. السلطة تُؤمن ربع مليار شيكل لسد العجز المالي

عبر قروض بنكية.. السلطة تُؤمن ربع مليار شيكل لسد العجز المالي

الدفاع المدني يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

الدفاع المدني يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

حراس الأقصى يدعون للاعتصام أمام أبوابه الجمعة

حراس الأقصى يدعون للاعتصام أمام أبوابه الجمعة

الإسلامية المسيحية: الاحتلال يُصر على إغلاق مصلى باب الرحمة

الإسلامية المسيحية: الاحتلال يُصر على إغلاق مصلى باب الرحمة

الاحتلال يُصدر بلاغات قضائية لإخلاء عائلة مقدسية من بنايتها بسلوان

الاحتلال يُصدر بلاغات قضائية لإخلاء عائلة مقدسية من بنايتها بسلوان

الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني

الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال

الدفاع المدني يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

الدفاع المدني يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

مركز القدس: الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط

مركز القدس: الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

منوعات

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب &#34;المعايرة&#34;؟

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب "المعايرة"؟

&#34;الزّوج الطّفل&#34; لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

"الزّوج الطّفل" لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: &#34;استحي واقعدي في بيتك&#34;

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: "استحي واقعدي في بيتك"

&#34;ذا روك&#34; يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

"ذا روك" يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

عربي

رفضاً لتعهدات بوتفليقة.. المظاهرات تتواصل بالجزائر

رفضاً لتعهدات بوتفليقة.. المظاهرات تتواصل بالجزائر

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة