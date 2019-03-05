شؤون فلسطينية

محلل عسكري: على حافة الانفجار.. المخاطر الأربعة التي ستقود المنطقة لحافة التصعيد

محلل عسكري: على حافة الانفجار.. المخاطر الأربعة التي ستقود المنطقة لحافة التصعيد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كتب المحلل العسكري في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ألؤور ليفي، صباح اليوم، أن هناك أربعة عوامل تشكل خطراً حقيقاً لاندلاع تصعيد جديد في الحلبة الفلسطينية.

وقال المحلل العسكري، وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية): إن هذه العوامل الأربعة، هي: الاقتصاد المتهالك بالضفة الغربية، والبالونات المتفجرة على حدود قطاع غزة، والتوتر داخل السجون الإسرائيلية، وأحداث بوابة الرحمة بالمسجد الأقصى.

وأضاف المحلل، أن كل جبهة من هذه الجبهات، قادرة لوحدها على إشعال الحلبة الفلسطينية، وجر المنطقة إلى حالة تصعيد وتدهور محتمل.

وكشف المحلل العسكري، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حذرت المستوى السياسي مؤخرا، من تداعيات استقطاع أموال المقاصة، وذلك لأن الاستقرار الأمني بالضفة، مرتبط بالاستقرار الاقتصادي.

وتابع المحلل، على صعيد قطاع غزة، فإن استمرار التظاهرات الليلية، وتجدد اطلاق البالونات المتفجرة، يزيد من احتمالات اندلاع التصعيد، مؤكداً على أنه ورغم القصف الإسرائيلي بغزة، إلا أن الظاهرة تتصاعد، مشيراً إلى أن هذه العوامل تزيد من احتماليات اندلاع التصعيد العسكري بالجنوب.

وختم المحلل العسكري بالقول: إن التوتر بالسجون الإسرائيلية، والتوتر بالمسجد الأقصى، يزيد من احتمالية اندلاع التصعيد بالمناطق الفلسطينية، والذي لن تكون إسرائيل قادرة على وقفه بالقوة.

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