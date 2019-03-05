شاهد: بعد إثارتها للجدل.. إزالة التعديلات على النصب التذكاري للجندي المجهول بغزة

رام الله - دنيا الوطن

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنصب التذكاري للجندي المجهول، الموجود في قطاع غزة، وقد أُزيلت عنه الإضافات التي وضعتها بلدية غزة قبل عدة أيام.





وحسب النشطاء، فإن هناك نشاطاً شبابياً وحملة توقيع للمطالبة بإعادة مجسم الجندي المجهول إلى مكانه، لافتين إلى أن هناك ترحيباً من بلدية غزة بالفكرة.





يذكر، أن التغييرات التي وضعتها بلدية غزة على النصب التذكاري للجندي المجهول، أثارت انتقادات عديدة فصائلية وشعبية.

