شؤون فلسطينية

شاهد: بعد إثارتها للجدل.. إزالة التعديلات على النصب التذكاري للجندي المجهول بغزة

شاهد: بعد إثارتها للجدل.. إزالة التعديلات على النصب التذكاري للجندي المجهول بغزة
الجندي المجهول خلال التعديلات
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنصب التذكاري للجندي المجهول، الموجود في قطاع غزة، وقد أُزيلت عنه الإضافات التي وضعتها بلدية غزة قبل عدة أيام.

وحسب النشطاء، فإن هناك نشاطاً شبابياً وحملة توقيع للمطالبة بإعادة مجسم الجندي المجهول إلى مكانه، لافتين إلى أن هناك ترحيباً من بلدية غزة بالفكرة.

يذكر، أن التغييرات التي وضعتها بلدية غزة على النصب التذكاري للجندي المجهول، أثارت انتقادات عديدة فصائلية وشعبية.


أخبار ذات صلة

حراس الأقصى يدعون للاعتصام أمام أبوابه الجمعة

حراس الأقصى يدعون للاعتصام أمام أبوابه الجمعة

الإسلامية المسيحية: الاحتلال يُصر على إغلاق مصلى باب الرحمة

الإسلامية المسيحية: الاحتلال يُصر على إغلاق مصلى باب الرحمة

الاحتلال يُصدر بلاغات قضائية لإخلاء عائلة مقدسية من بنايتها بسلوان

الاحتلال يُصدر بلاغات قضائية لإخلاء عائلة مقدسية من بنايتها بسلوان

الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني

الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني

محلل عسكري: على حافة الانفجار.. المخاطر الأربعة التي ستقود المنطقة لحافة التصعيد

محلل عسكري: على حافة الانفجار.. المخاطر الأربعة التي ستقود المنطقة لحافة التصعيد

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال

عبر قروض بنكية.. السلطة تُؤمن ربع مليار شيكل لسد العجز المالي

عبر قروض بنكية.. السلطة تُؤمن ربع مليار شيكل لسد العجز المالي

الدفاع المدني يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

الدفاع المدني يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

حراس الأقصى يدعون للاعتصام أمام أبوابه الجمعة

حراس الأقصى يدعون للاعتصام أمام أبوابه الجمعة

الإسلامية المسيحية: الاحتلال يُصر على إغلاق مصلى باب الرحمة

الإسلامية المسيحية: الاحتلال يُصر على إغلاق مصلى باب الرحمة

الاحتلال يُصدر بلاغات قضائية لإخلاء عائلة مقدسية من بنايتها بسلوان

الاحتلال يُصدر بلاغات قضائية لإخلاء عائلة مقدسية من بنايتها بسلوان

الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني

الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال

الدفاع المدني يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

الدفاع المدني يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

مركز القدس: الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط

مركز القدس: الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

منوعات

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب &#34;المعايرة&#34;؟

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب "المعايرة"؟

&#34;الزّوج الطّفل&#34; لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

"الزّوج الطّفل" لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: &#34;استحي واقعدي في بيتك&#34;

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: "استحي واقعدي في بيتك"

&#34;ذا روك&#34; يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

"ذا روك" يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

عربي

رفضاً لتعهدات بوتفليقة.. المظاهرات تتواصل بالجزائر

رفضاً لتعهدات بوتفليقة.. المظاهرات تتواصل بالجزائر

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة