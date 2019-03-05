شؤون فلسطينية

عبر قروض بنكية.. السلطة تُؤمن ربع مليار شيكل لسد العجز المالي

عبر قروض بنكية.. السلطة تُؤمن ربع مليار شيكل لسد العجز المالي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية، نجحت في تأمين معونة مؤقتة، تصل إلى ربع مليار شيكل هذا الشهر، لافتةً إلى أن ذلك عن طريق قروض مستلمة من البنوك الفلسطينية.

وأوضحت القناة، أن ذلك في إطار تعويض السلطة العجز في الموازنة، الناشئة بسبب رفضها قبول إيرادات الضرائب من إسرائيل.

ونقلت القناة، عن مصادر فلسطينية لم تسمها، قولها: إن هذا مجرد حل مؤقت، وستستمر المساعدة خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.

وأضافت القناة: "ووفقاً للمصادر طلبت السلطة الفلسطينية من البنوك الفلسطينية، إقراضها حوالي 400 مليون شيكل هذا الشهر ولكن تم إبلاغها بأنها لن تحصل سوى على جزء من المبلغ- بين 180 - 290 مليون شيكل، وقد بلغت أرباح البنوك الفلسطينية في عام 2018 نحو 92 مليون دولار".

وأشارت القناة، إلى أن ذلك يأتي، بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها تلقي أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل- حوالي 600-700 مليون شيكل شهريًا، بعد قرار الأخيرة بتعويض حوالي 40 مليون شيكل شهريًا لأنها ذهبت كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء العام الماضي.

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