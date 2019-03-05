شؤون فلسطينية

مركز القدس: الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط

مركز القدس: الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال، تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادر أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2019، وأخطرت بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة، بعد مصادرة وتجريف أراضي المواطنين وشق طرق استيطانية. 
 
 وأشار المركز في تقريره الإحصائي، إلى أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت، تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم. 
 
وأشار فريق تحليل مركز القدس، أنّ الشهر الأخير شهد حالات هدم ذاتي من قبل الفلسطينيين لبيوتهم في الداخل المحتل والقدس، بحجة عدم وجود تراخيص، ويأتي ذلك في سياق أنّ من يرفض هدم بيته بنفسه، سيتحمل نفقات الهدم التي ستتحملها الدولة!
 
وبنظرة تحليلة عميقة، فإنّ وضع القدس في مقدمة المناطق التي يتم هدم البيوت فيها، يؤكد سعي اليمين المتطرف الإسرائيلي من خلال حكومته اليمينية إلى تجسيد الواقع التهويدي في المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من الداخل ذات صبغة يهودية واضحة.

وبنظرة أوسع، فإنّ استهداف وسط الضفة وجنوبها، إلى جانب الأغوار، وهي المساحات الأكثر اتساعاً في الضفة الغربية، يؤكد أنّ "إسرائيل" تبحث للسيطرة على تلك المناطق للتمهيد لضمها في المستقبل القريب، حيث إنّ الاستيطان العشوائي، والذي سرعان ما يتم الاعتراف به، إلى جانب شق الطرق الالتفافية في تلك المناطق، يؤشر على النوايا الإسرائيلية.
 
وطالب المركز، أن يكون هناك وقفات حقوقية، إلى جانب حراك من قبل السلطة الفلسطينية من أجل الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية، حيث السلوك الإسرائيلي خلال العقدين الأخيرين تضاعف في ظل وجود مفاوضات، استغلتها "إسرائيل" من أجل التوسع والضم والاستيطان، قبل أن تتوقف تلك المفاوضات، وتعاود "إسرائيل" نفس السياسة.
 
وذكر المركز، أن عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني، بلغت 43 قرار، وجاءت وفق رصد المركز، كالتالي:
 

الرقم

الهدم

التاريخ

المحافظة

1

أجبرت سلطات الاحتلال المواطن مجدي أبو تايه من سكان عين اللوزة في بلدة سلوان على هدم منزله بيده بحجة البناء دون ترخيص

2/2/2019

القدس

2

هدمت محمود عمر جعافرة جزءا من منزله في قرية جبل المكبر، بيده، تفاديا لدفع غرامات وأجرة الهدم لطواقم بلدية الاحتلال

2/2/2019

القدس

3

أرغمت سلطات الاحتلال المواطن حسين عثمان من مدينة سخنين على هدم منزله بشكل ذاتيوذلك تفاديا للغرامات المالية الباهظة في أعقاب إصدار أمر هدم لمنزله

5/2/2019

الداخل المحتل

4

هدم العديد من الأحياء في سلوان من قبل بلدية الاحتلال

5/2/2019

القدس

5

أجبرت المواطن سرحان على هدم غرفة من منزله بيده، بحجة البناء دون ترخيص في حي الثوري ببلدة سلوان

6/2/2019

القدس

6

هدمت قرية العراقيب للمرة 140

7/2/2019

النقب

7

استكمل المقدسي أحمد محمود عبيدات، هدم منزله ومنشأته التجارية في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس بحجة البناء دون ترخيص

9/2/2019

القدس

8

اقتحمت  منزل العائلة ارفاعية  في مدينة الخليل وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه.

10/2/2019

الخليل

9

هدمت آليات وجرافات الاحتلال بحماية قوات كبيرة من الشرطةمنزلا قيد الانشاء تعود ملكيته لعائلة أبو هزاز بالقرب من مدرسة الأمل في مدينة الرملة، بحجة البناء غير المرخّص

10/2/2019

الداخل المحتل

10

هدمت منزلا مأهولا في قرية الولجة تعود ملكيته للمواطن مجدي الشويكي البالغة مساحته (100) متر مربع، ويسكنه خمسة افراد، بحجة عدم الترخيص

11/2/2019

بيت لحم

11

أجبرت المواطن جمال بكيرات على هدم منزله في قرية صور باهر بيده، بحجة البناء دون ترخيص

12/2/2019

القدس

12

هدمت 3 منازل في حي رأس العامود في بلدة سلوان احدهما قيد الانشاء، ومخزن للمقدسي جمال يحيى ادكيدك ونجله مأمون،  بحجة البناء دون ترخيص و منزلًا يعود للمقدسية فريال جعابيص

12/2/2019

القدس

13

هدمت منزل المواطن محمد موسى زرينة في منطقة بيرعونة الملاصقة لجدار الفصل العنصري في بيت جالا، بحجة عدم الترخيص

12/2/2019

 

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