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فيديو: (ببغاوات) مدمنة على الأفيون تكبد المزارعين خسائر فادحة في الهند

فيديو: (ببغاوات) مدمنة على الأفيون تكبد المزارعين خسائر فادحة في الهند
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شكا مزارعو (الأفيون) في الهند من تلف محاصيلهم من ذلك النبات الذي يُزرع لأغراض طبية، بسبب ببغاوات أدمنت التغذي عليه، مؤكدين أن مساعي ترهيب الطيور باستخدام مكبرات الصوت لم تحدث أثرا كبيرا في الوقت الذي لم تقدم فيه السلطات المحلية أي مساعدة.

وقال مزارعون في ولاية مادهيا براديش إنه فضلا عن موسم غير منتظم لسقوط الأمطار، كان تأثير الببغاوات شديدا على محاصيلهم، وتكبدهم خسائر فادحة.

ونشرت وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية تغريدة تضمنت لقطات فيديو لببغاء يطير حاملا زهرة خشخاش كاملة.

ويورّد المزارعون ما ينتجونه من ذلك الأفيون إلى شركات الأدوية ولديهم تصريح بزراعته.

 

وقال مزارع يدعى ناندكيشور لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية إنه لجأ إلى استخدام مكبرات صوت، وحتى إطلاق الألعاب النارية لترهيب الطيور.

وأضاف مفسرا أن زهرة الخشخاش الواحدة تنتج من 20 إلى 25 غراما من الأفيون، لكن "مجموعة كبيرة من الببغاوات تتغذى على النبات من 30 إلى 40 مرة يوميا، والبعض منها يطير حاملا زهور الخشخاش".

وقال : "لا أحد يستمع إلى مشكلاتنا، من سيعوضنا عن تلك الخسائر؟"

وأشار أر إس تشاونداوات، اختصاصي نبات الأفيون في كلية البستنة في ماندساور، قائلا لصحيفة "ديلي ميل" إن الأفيون يمنح الطيور طاقة فورية، مثل تأثير الشاي أو القهوة على الإنسان.

وقال إنه بمجرد تجربة الطيور لهذا الغذاء، سرعان ما تقع فريسة لإدمانه.

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