شؤون فلسطينية

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني
رام الله - دنيا الوطن
 قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا مقداره 3.39% خلال شهر كانون الثاني الماضي مقارنة بشهر كانون أول 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 102.97 خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بـــ 106.58 خلال شهر كانون أول 2018 (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 5.93% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 1.92% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 12.73% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 9.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بشهر كانون أول 2018 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة الملابس، صناعة المشروبات، صناعة الأثاث، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعات تحويلية أخرى.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنتجات الغذائية.

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