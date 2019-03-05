الاحتلال يُغلق حاجز شعفاط في القدس واندلاع مواجهات في المكان

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس المحتلة، أمام الحافلات والمواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة وحادة، وسط اندلاع مواجهات.وذكر شهود عيان، أن طلبة مدارس مخيم شعفاط والأحياء والضواحي المجاورة، احتجوا على ممارسات جنود الاحتلال في الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، وقاموا بالنزول من حافلاتهم، وتطور الأمر بعد ذلك إلى اندلاع مواجهات.وأضاف الشهود، أن جنود الاحتلال على الحاجز العسكري، تعمّدوا تعطيل حركة السير أمام حافلات نقل الطلاب، بإغلاق طريق مسرب هذه الحافلات، وشرعوا بتفتيش الحافلات والطلبة، ما أثار غضب الطلاب، الذين قاموا بالنزول من الحافلات، وإطلاق أبواق مركباتهم.