الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتراض دول عربية على بند التطبيع باتحاد البرلمانات

اعترض، على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب، لمطالبته بوقف التطبيع مع إسرائيل.



وأضافت القناة: أن رئيس مجلس الشورى السعودي، طالب بحذف التوصية بوقف التطبيع مع إسرائيل من البيان، معتبراً الدعوة لوقف التطبيع مع إسرائيل، من اختصاص السياسيين، وليس البرلمانيين، وفق ما نقلت القناة.



وانطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، والتي تحمل عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".



رام الله - دنيا الوطندانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بشدة، اعتراض مندوبي بعض الدول على بند التطبيع، الذي تضمنه البيان الختامي لمؤتمر اتحاد البرلمانات العربية بالأردن.وقالت الحركة: إن "هذا الاعتراض لا يمثل الشعوب العربية، ولا ينتمي لهوية الأمة"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية.وذكرت قناة (الجزيرة) القطرية، أمس الاثنين، أن رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ،