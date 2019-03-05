محامو الأسرى يضربون عن المثول أمام محاكم الاحتلال احتجاجاً على اعتقال زميلهم

رام الله - دنيا الوطنأعلن محامو الأسرى في (عوفر)، اليوم، الإضراب المفتوح عن المثول أمام المحاكم العسكرية، احتجاجاً على اعتقال المحامي طارق برغوث، قبل عدة أيام، واعتقال زوجته صباح اليوم.وذكر المحامي أشرف أبو سنينة، أن اعتقال "زوجة زملينا طارق ما هو إلا أسلوب رخيص وهمجي وحقير".وكان الاحتلال، اعتقل الأسبوع الماضي المحامي برغوث من منزله في رام الله، وصادر مركبته.