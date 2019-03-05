شؤون فلسطينية

محامو الأسرى يضربون عن المثول أمام محاكم الاحتلال احتجاجاً على اعتقال زميلهم

محامو الأسرى يضربون عن المثول أمام محاكم الاحتلال احتجاجاً على اعتقال زميلهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محامو الأسرى في (عوفر)، اليوم، الإضراب المفتوح عن المثول أمام المحاكم العسكرية، احتجاجاً على اعتقال المحامي طارق برغوث، قبل عدة أيام، واعتقال زوجته صباح اليوم.

وذكر المحامي أشرف أبو سنينة، أن اعتقال "زوجة زملينا طارق ما هو إلا أسلوب رخيص وهمجي وحقير".

وكان الاحتلال، اعتقل الأسبوع الماضي المحامي برغوث من منزله في رام الله، وصادر مركبته.

أخبار ذات صلة

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

الاحتلال يُغلق حاجز شعفاط في القدس واندلاع مواجهات في المكان

الاحتلال يُغلق حاجز شعفاط في القدس واندلاع مواجهات في المكان

الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتراض دول عربية على بند التطبيع باتحاد البرلمانات

الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتراض دول عربية على بند التطبيع باتحاد البرلمانات

فلسطين تُوقع على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في تونس

فلسطين تُوقع على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في تونس

الشرطة تُنجز 3959 قضية خلال الأسبوع الماضي منها 3469 مذكرة قضائية

الشرطة تُنجز 3959 قضية خلال الأسبوع الماضي منها 3469 مذكرة قضائية

هل يضرب فلسطين منخفضاً جوياً اليوم؟

هل يضرب فلسطين منخفضاً جوياً اليوم؟

&#34;الحركي المركزي للصحفيين&#34; يلتقي قيادة إقليم شمال غزة ويزور الصحفي (أبو جراد)

"الحركي المركزي للصحفيين" يلتقي قيادة إقليم شمال غزة ويزور الصحفي (أبو جراد)

وفد &#34;الصحة الفلسطينية&#34; يُجري عمليات معقدة في مشافي فنزويلا

وفد "الصحة الفلسطينية" يُجري عمليات معقدة في مشافي فنزويلا

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

الاحتلال يُغلق حاجز شعفاط في القدس واندلاع مواجهات في المكان

الاحتلال يُغلق حاجز شعفاط في القدس واندلاع مواجهات في المكان

الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتراض دول عربية على بند التطبيع باتحاد البرلمانات

الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتراض دول عربية على بند التطبيع باتحاد البرلمانات

محامو الأسرى يضربون عن المثول أمام محاكم الاحتلال احتجاجاً على اعتقال زميلهم

محامو الأسرى يضربون عن المثول أمام محاكم الاحتلال احتجاجاً على اعتقال زميلهم

فلسطين تُوقع على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في تونس

فلسطين تُوقع على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في تونس

الشرطة تُنجز 3959 قضية خلال الأسبوع الماضي منها 3469 مذكرة قضائية

الشرطة تُنجز 3959 قضية خلال الأسبوع الماضي منها 3469 مذكرة قضائية

&#34;الحركي المركزي للصحفيين&#34; يلتقي قيادة إقليم شمال غزة ويزور الصحفي (أبو جراد)

"الحركي المركزي للصحفيين" يلتقي قيادة إقليم شمال غزة ويزور الصحفي (أبو جراد)

وفد &#34;الصحة الفلسطينية&#34; يُجري عمليات معقدة في مشافي فنزويلا

وفد "الصحة الفلسطينية" يُجري عمليات معقدة في مشافي فنزويلا

منوعات

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: &#34;استحي واقعدي في بيتك&#34;

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: "استحي واقعدي في بيتك"

&#34;ذا روك&#34; يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

"ذا روك" يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها &#34;حياة&#34;

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها "حياة"

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية &#34;خالد يوسف&#34;

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية "خالد يوسف"

عربي

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب