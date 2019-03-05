شؤون فلسطينية

فلسطين تُوقع على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في تونس

فلسطين تُوقع على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في تونس
رام الله - دنيا الوطن
وقعت دولة فلسطين، على أربع اتفاقيات وبروتوكولات على هامش أعمال المؤتمر المشترك، بين وزارات الداخلية والعدل العرب بالعاصمة تونس.

ووقع الاتفاقيات، وزير العدل علي أبو دياك، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس، هايل الفاهوم، ووفد وزارة الداخلية، ضم كلاً من: المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء د. محمد جبريني، ورئيس وحدة العلاقات العربية الدولية، عميد د. محمود صلاح الدين، والناطق باسم وزارة الداخلية، عميد د.غسان نمر، والمستشار القانوني أحمد ذبالح، ومن وزارة العدل، محمد كوسا، وعزام الصعبي.

كما حضر الاجتماع، رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، واللواء أحمد الربعي، الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتشمل الاتفاقيات تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار بها، ومنع ومكافحة الاستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.

واتفق المجلس المشترك، على تفعيل الاتفاقيات العربية القضائية والأمنية في إطار تطوير المنظومة القانونية العربية، وتطوير منظومة الأمن والعدالة الوطنية والعربية، وضمان التكامل بين المؤسسات القضائية والأمنية، وتطوير التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية العربية من خلال ترجمة نصوصها في قوانين الدول العربية، وضمان الأمن والأمان وسيادة القانون والعدالة للجميع.




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