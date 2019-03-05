كلينتون تدفن طموحاتها الرئاسية للولايات المتحدة

وقالت كلينتون، لقناة (نيوز 12): "لن أترشح، لكنني سأواصل عملي بالحديث والدفاع عن قناعاتي"، نافيةً وجود خطط لديها للترشح لمنصب حاكم ولاية أو عمدة مدينة نيويورك.





وأشارت كلينوت، إلى أنها تساعد حزبها، كما أنها تتمتع بحياتها ككاتبة وناشطة وجدة، حيث سبق لها وأن رجحت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إمكانية ترشحها مرة ثانية لرئاسة الولايات المتحدة عام 2020.





وأضافت، أنها "ستقوم بكل ما في وسعها لوصول الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021"، فيما قال الرئيس دونالد ترامب بعد تلك التصريحات، إنه يأمل في "منازلة" كلينتون بانتخابات 2020.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مرشحة الرئاسة السابقة، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أنها لا تنوي الترشح ثانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.