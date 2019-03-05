الشرطة تُنجز 3959 قضية خلال الأسبوع الماضي منها 3469 مذكرة قضائية

أنجزت الشرطة 3959 قضية خلال الاسبوع الماضي، من ضمنها 3469 مذكرة قضائية.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3959 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 103 قضايا ودورت 25 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 387 قضية، ودور 71 قضية، وأنجزت الشرطة القضائية 3469 قضية، ودورت 2536 قضية أخرى.





وأضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت قرابة 4.641.9 غرام مواد مخدرة، و13 حبة اكستازي مخدرة، و9 أدوات تعاطي.





وسجلت إدارة شرطة المرور 257 حادث سير، نتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة 171 شخصاً، وفحصت 10542 مركبة، وأنزلت عن الشارع 82 مركبة، لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4710 مخالفات مرورية، وحجزت 131 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 554 مركبة غير قانونية.





وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 82348 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 41642 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 6 قضايا، وجاري متابعة 6 قضايا، وضبطت 13 قطعة أثرية.

رام الله - دنيا الوطن