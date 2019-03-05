هل يضرب فلسطين منخفضاً جوياً اليوم؟

خاص دنيا الوطن

نفى الراصد الجوي، يوسف أبو أسعد، وجود أي منخفض جوي يضرب فلسطين خلال اليوم وغداً، لافتاً إلى أن البلاد تتأثر بحالة عدم استقرار جوي.







وأوضح أبو أسعد، لـ "دنيا الوطن"، أن البلاد ستأثر بحالة عدم الاستقرار وسقوط كميات كبيرة من الأمطار، وتساقط البرد والعواصف الرعدية.







إلى ذلك، قال موقع (طقس فلسطين)، إن البلاد ستبقى اليوم الثلاثاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، لافتاً إلى أن الفرصة سانحة لهطول الأمطار في مناطق واسعة من فلسطين، دون الحديث عن أي منخفض جوي.







وأوضح الموقع، أن الأمطار ستتركز في النصف الثاني من اليوم، منوهاً إلى أن الأجواء تستقر يوم غد الأربعاء حتى نهاية الأسبوع.





وأضاف الموقع: "لا يطرأ اليوم تغيير كبيرعلى درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود خمس درجات مئوية، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً".





وتابع الموقع: "تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحياناً".