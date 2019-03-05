بسبب إسرائيل.. مشروع قرار لإدانة عضوة مسلمة بالكونجرس الأمريكي





رام الله - دنيا الوطنيعتزم مجلس النواب الأمريكي، التصويت، الثلاثاء، على مشروع قرار قدم إليه لإدانة التصريحات السابقة التي أدلت بها النائبة المسلمة بالمجلس، الديمقراطية، إلهان عمر، حول دور اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكية.وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن مشروع القرار تم إعداده من قبل نواب ديمقراطيين بمجلس النواب تتقدمهم رئيسته، نانسي بيلوسي، وستيني هوير، ورئيسا لجنتي العلاقات الخارجية إليوت إنجل والعدل جيرولد نادلر، وتيد ديوتش.ومن اللافت للنظر، أن مشروع القرار، جاء إلى واجهة الأحداث مباشرة بعد الخطاب الذي أرسل لأعضاء الكونغرس من قبل مؤسسة "رابطة مكافحة الافتراء بالحقيقة" الموالية لإسرائيل.مسؤولو الكونغرس، الذين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية، زعموا أن نص مشروع القرار ليس جاهزاً، وأن هذا المشروع كان مطروحاً على الأجندة حتى قبل خطاب الرابطة المذكورة.والأسبوع الماضي، أرسلت الرابطة المذكورة خطاباً لأعضاء الكونغرس، طالبت فيه بإدانة رسمية لتصريحات عمر.وانتقدت عمر في تصريحات سابقة الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط "لوبيات" وراء هذا الدعم، لا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية".وإثر ذلك، اعتذرت إلهان لليهود الأمريكيين، لكنها حذرت من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.لكن لم يشفع الاعتذار لإلهان عمر، التي تعرضت لوابل من الانتقادات تتهمها بمعاداة السامية، وذلك من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك من جانب زملائها الديمقراطيين، الذين قالوا إن هذا التعليق يُلمّح إلى مقولة قديمة تفيد بأن اليهود يستخدمون أموالهم بشكل سري للتأثير على الأجندة العالمية، ودعوها للاعتذار.ووصلت الانتقادات لدرجة مطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسياسيين آخرين، لعمر بالاستقالة.يشار إلى أن مجلس النواب، المنتخب حديثاً في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.