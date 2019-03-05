عاجل

  • مصادر محلية:الاحتلال يوقف العمل داخل معبر كرم أبو سالم ولم يسمح بعبور شاحنات

دولي

بسبب إسرائيل.. مشروع قرار لإدانة عضوة مسلمة بالكونجرس الأمريكي

بسبب إسرائيل.. مشروع قرار لإدانة عضوة مسلمة بالكونجرس الأمريكي
إلهان عمر في الكونجرس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
يعتزم مجلس النواب الأمريكي، التصويت، الثلاثاء، على مشروع قرار قدم إليه لإدانة التصريحات السابقة التي أدلت بها النائبة المسلمة بالمجلس، الديمقراطية، إلهان عمر، حول دور اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن مشروع القرار تم إعداده من قبل نواب ديمقراطيين بمجلس النواب تتقدمهم رئيسته، نانسي بيلوسي، وستيني هوير، ورئيسا لجنتي العلاقات الخارجية إليوت إنجل والعدل جيرولد نادلر، وتيد ديوتش.

ومن اللافت للنظر، أن مشروع القرار، جاء إلى واجهة الأحداث مباشرة بعد الخطاب الذي أرسل لأعضاء الكونغرس من قبل مؤسسة "رابطة مكافحة الافتراء بالحقيقة" الموالية لإسرائيل.

مسؤولو الكونغرس، الذين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية، زعموا أن نص مشروع القرار ليس جاهزاً، وأن هذا المشروع كان مطروحاً على الأجندة حتى قبل خطاب الرابطة المذكورة.

والأسبوع الماضي، أرسلت الرابطة المذكورة خطاباً لأعضاء الكونغرس، طالبت فيه بإدانة رسمية لتصريحات عمر.

وانتقدت عمر في تصريحات سابقة الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط "لوبيات" وراء هذا الدعم، لا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية". 

وإثر ذلك، اعتذرت إلهان لليهود الأمريكيين، لكنها حذرت من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

لكن لم يشفع الاعتذار لإلهان عمر، التي تعرضت لوابل من الانتقادات تتهمها بمعاداة السامية، وذلك من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك من جانب زملائها الديمقراطيين، الذين قالوا إن هذا التعليق يُلمّح إلى مقولة قديمة تفيد بأن اليهود يستخدمون أموالهم بشكل سري للتأثير على الأجندة العالمية، ودعوها للاعتذار.

ووصلت الانتقادات لدرجة مطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسياسيين آخرين، لعمر بالاستقالة.

يشار إلى أن مجلس النواب، المنتخب حديثاً في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.

أخبار ذات صلة

فيديو: (ببغاوات) مدمنة على الأفيون تكبد المزارعين خسائر فادحة في الهند

فيديو: (ببغاوات) مدمنة على الأفيون تكبد المزارعين خسائر فادحة في الهند

كلينتون تدفن طموحاتها الرئاسية للولايات المتحدة

كلينتون تدفن طموحاتها الرئاسية للولايات المتحدة

وفد عسكري إسرائيلي يزور أمريكا لشراء مروحيات جديدة

وفد عسكري إسرائيلي يزور أمريكا لشراء مروحيات جديدة

عودة التدريبات الإسرائيلية العسكرية للجيوش الأفريقية

عودة التدريبات الإسرائيلية العسكرية للجيوش الأفريقية

البيت الأبيض: تحقيقات الديمقراطيين حول ترامب &#34;مُشينة ومُخزية&#34;

البيت الأبيض: تحقيقات الديمقراطيين حول ترامب "مُشينة ومُخزية"

روسيا: مُحاولات لقلب المبادرة العربية للسلام رأساً على عقب

روسيا: مُحاولات لقلب المبادرة العربية للسلام رأساً على عقب

غرينبلات يُعلّق على استمرار إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق غلاف غزة

غرينبلات يُعلّق على استمرار إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق غلاف غزة

نتنياهو يُخيّر الناخبين الإسرائيليين بين &#34;بيبي&#34; و&#34;طيبي&#34;

نتنياهو يُخيّر الناخبين الإسرائيليين بين "بيبي" و"طيبي"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

مركز القدس: الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط

مركز القدس: الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الثاني

الاحتلال يُغلق حاجز شعفاط في القدس واندلاع مواجهات في المكان

الاحتلال يُغلق حاجز شعفاط في القدس واندلاع مواجهات في المكان

الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتراض دول عربية على بند التطبيع باتحاد البرلمانات

الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتراض دول عربية على بند التطبيع باتحاد البرلمانات

محامو الأسرى يضربون عن المثول أمام محاكم الاحتلال احتجاجاً على اعتقال زميلهم

محامو الأسرى يضربون عن المثول أمام محاكم الاحتلال احتجاجاً على اعتقال زميلهم

فلسطين تُوقع على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في تونس

فلسطين تُوقع على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في تونس

الشرطة تُنجز 3959 قضية خلال الأسبوع الماضي منها 3469 مذكرة قضائية

الشرطة تُنجز 3959 قضية خلال الأسبوع الماضي منها 3469 مذكرة قضائية

&#34;الحركي المركزي للصحفيين&#34; يلتقي قيادة إقليم شمال غزة ويزور الصحفي (أبو جراد)

"الحركي المركزي للصحفيين" يلتقي قيادة إقليم شمال غزة ويزور الصحفي (أبو جراد)

منوعات

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: &#34;استحي واقعدي في بيتك&#34;

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: "استحي واقعدي في بيتك"

&#34;ذا روك&#34; يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

"ذا روك" يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها &#34;حياة&#34;

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها "حياة"

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

عربي

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب