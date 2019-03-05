"الحركي المركزي للصحفيين" يلتقي قيادة إقليم شمال غزة ويزور الصحفي (أبو جراد)





من جانبه، أكد عاهد فروانة، نائب أمين سر المكتب الحركي المركزي، أن المكتب الحركي يحرص على اللقاء مع قيادة الأقاليم من أجل زيادة التنسيق والتواصل، موجهاً التحية والتقدير إلى قيادة إقليم شمال غزة.





بدوره، أعرب محمد أبو جاسر، مفوض المكاتب الحركية بإقليم غرب غزة، عن ثقته الكبيرة بتشكيلة المكتب الحركي الجديد، والذي يضم مجموعة من الصحفيين القادرين على النهوض بالعمل الصحفي الحركي.





وحضر اللقاء، محمد أبو جاسر، مفوض المكاتب الحركية بالإقليم، وضياء جبر، مفوض الإعلام، وعدد من الإخوة والأخوات أعضاء قيادة الإقليم وسامي أبو سالم، أمين سر المكتب الحركي الفرعي للصحفيين في شمال غزة، وأعضاء المكتب الحركي المركزي، سامح الجدي، ولؤي الغول.





كما وقام المكتب الحركي المركزي للصحفيين، بزيارة الصحفي توفيق أبو جراد لتهنئته بالسلامة بعد الإفراج عنه من السجون في غزة.















ورحب حاتم أبو الحصين، أمين سر الإقليم بوفد المكتب الحركي المركزي للصحفيين، معرباً عن استعداد الإقليم بكافة لجانه ومفوضياته للعمل والتعاون الكامل مع المكتب الحركي المركزي للصحفيين، وتشكيل مكتب حركي فرعي مميز، بما يخدم الحركة وإعلامها.