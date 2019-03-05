وفد "الصحة الفلسطينية" يُجري عمليات معقدة في مشافي فنزويلا

وجراحة أعصاب.



وكانت وزارة الصحة، أوفدت طاقماً طبياً مكوناً من 16 طبيباً، إلى جمهورية فنزويلا، لإجراء عمليات في مشافي العاصمة كراكاس، حيث ستستمر مهمته الطبية 30 يوماً.



وأرسلت وزارة الصحة، مع الوفد معدات طبية لإجراء العمليات الجراحية التخصصية، إضافة إلى كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة في غرف العمليات، وأقسام الطوارئ، وذلك بطلب من وزارة الصحة الفنزويلية.



ويرأس الوفد الطبي، الطبيب البارع محمد لطفي، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، حيث وصل الوفد إلى العاصمة الفنزويلة مساء الخميس الماضي.



رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وفدها الطبي المتواجد في فنزويلا، والمبتعث من الرئيس محمود عباس، بدأ منذ مطلع الشهر الحالي بإجراء عمليات جراحية معقدة في المستشفيات الفنزويلية.وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الطبي الموفد إلى فنزويلا، جرى تقسيمه إلى فريقين، حيث توزع على مستشفيين هما: مستشفى مامورو في محافظة فارجس، ومستشفى فارجس في العاصمة كركاس.وأشارت إلى أن الفريق الأول مشكل من أخصائيي توليد وجراحة أطفال وجراحة عامة وجراحة أوعية وأخصائيي تخدير، حيث قام هذا الفريق بإجراء عدد من العمليات المعقدة، فيما قام الفريق الثاني بدراسة عدد من الحالات ومعظمها حالات عظام مستعصية