وفد عسكري إسرائيلي يزور أمريكا لشراء مروحيات جديدة

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن وفداً من سلاح الجو الإسرائيلي، سيخرج في حزيران/ يونيو المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل معاينة مروحيات النقل، التي يعتزم الجيش شراءها لتحل مكان مروحيات "اليسعور" القديمة.ووفقاً للخبر الذي ترجمه (عكا للشؤون الإسرائيلية)، فإن الوفد سيختار أي المروحيات أفضل للجيش الإسرائيلي، حيث إن أمام الجيش مروحيتين سيختار واحدة منهما للتزود بها، وهما مروحية (تشينوك) من إنتاج شركة (بوينغ)، ومروحية (CH-53 K) من إنتاج شركة (لوكهيد مارتين) الأمريكية.يشار إلى أن مسؤولين كبار في سلاح الجو الإسرائيلي، كانوا قد رفعوا توصياتهم لقائد سلاح الجو الجنرال عميكام نوركين، بشراء مروحية (CH-53 K) لما فيها من مزايا وخصائص تكتيكية، إلا أن الجيش لا يزال متردداً في حسم قراره، نظراً لأن المروحية حديثة النشأة مقارنة بمروحيات "تشينوك" القديمة التي تستخدمها قوات حلف الناتو.