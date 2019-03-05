الاحتلال يُفرج عن خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، على معبر الجلمة شمال جنين، بعد أسبوع على اعتقاله.وقالت مصادر محلية: إن الإفراج تم بعد قرار من محكمة سالم العسكرية، اليوم بالإفراج عنه مقابل غرامة مالية مقدارها ألف شيكل.وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت عدنان من منزله، وعدداً من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، علماً أنه لم يمض وقت طويل على خروجه من سجون الاحتلال، وينحدر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين.