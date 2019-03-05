الإذاعة الإسرائيلية: حماس اشترطت عودة الهدوء مع إسرائيل تسلمها 20 مليون دولار





ونقلت الإذاعة عما وصفته (مصدر) من حماس: إن إسرائيل انتهكت التهدئة، دون أن توافق على تبني المرحلة الثانية منها، والتي تنص على تحقيق الهدوء عند السياج الأمني لمدة نصف عام، وتوسيع منطقة صيد الأسماك إلى مسافة 20 ميلاً.





وأضاف المصدر، أن حماس غير متقيدة حالياً بالتهدئة، لذا عادت إلى مسرح البالونات المفخخة، وفق ما زعمت الإذاعة.





هذا، ومن المقرر أن يصل إلى القطاع اليوم، وفد أمني مصري في إطار المساعي لضبط الهدوء.

رام الله - دنيا الوطنقالت (الإذاعة الإسرائيلية) العامة، اليوم الثلاثاء: إن حركة حماس اشترطت عودة الهدوء مع إسرائيل بتسلمها 20 مليون دولار لصرف رواتب موظفيها.