صور: تحرير يد طفل من خاتم علق بها في مدينة جنين



وذكر الدفاع المدني، أن والد الطفل قد أحضر طفله إلى مركز الدفاع المدني في مدينة جنين، من أجل تخليص يد الطفل، نظراً لخطورة هذا النوع من الحوادث.









رام الله - دنيا الوطنحرر طاقم من دفاع مدني جنين، يد طفل علق بها خاتم سميك بمعدات انقاذ خاصة، دون أن يصاب بأذى.