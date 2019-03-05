صور: تحرير يد طفل من خاتم علق بها في مدينة جنين
رام الله - دنيا الوطن
حرر طاقم من دفاع مدني جنين، يد طفل علق بها خاتم سميك بمعدات انقاذ خاصة، دون أن يصاب بأذى.
وذكر الدفاع المدني، أن والد الطفل قد أحضر طفله إلى مركز الدفاع المدني في مدينة جنين، من أجل تخليص يد الطفل، نظراً لخطورة هذا النوع من الحوادث.
حرر طاقم من دفاع مدني جنين، يد طفل علق بها خاتم سميك بمعدات انقاذ خاصة، دون أن يصاب بأذى.
وذكر الدفاع المدني، أن والد الطفل قد أحضر طفله إلى مركز الدفاع المدني في مدينة جنين، من أجل تخليص يد الطفل، نظراً لخطورة هذا النوع من الحوادث.
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