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دولي

روسيا: مُحاولات لقلب المبادرة العربية للسلام رأساً على عقب

روسيا: مُحاولات لقلب المبادرة العربية للسلام رأساً على عقب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إن هناك محاولات لقلب المبادرة العربية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل رأساً على عقب.

وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في الرياض، أن روسيا والسعودية متفقتان على أنه تجب تسوية قضية الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، والمبادرة العربية للسلام.

وأضاف لافروف: "أعرنا اهتماماً خاصاً لضرورة إحراز تقدم في التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية، ونرى تعثراً في الوقت الحالي، ونحن على قناعة بأنه لا يمكن تجاوزه إلا على أساس المبادئ المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة، وعلى أساس حل الدولتين".

وتابع: "بلا شك، سنسعى إلى أن تكون الجهود المستقبلية مبنية على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، والمبادرة العربية للسلام التي وضعها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود".

واستطرد: "من الواضح أن هناك محاولات للقضاء على كل ما تم إنجازه حتى الآن، وأقصد هنا قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ مدريد وأوسلو، وخاصة المبادرة العربية للسلام".

وأكمل: "الآن هناك محاولات سافرة لقلب هذه المبادرة رأساً على عقب، وتحقيق التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل أولاً، والنظر لاحقاً فيما إذا كان من الضروري عمل أي شيء بشأن الفلسطينيين".

وأعاد لافروف، إلى الأذهان، أنه تم الاتفاق قبل سنتين على عقد اجتماع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الأراضي الروسية دون شروط، وأبدى الجانب الفلسطيني استعداده لمثل هذا اللقاء، والجانب الإسرائيلي أكد اهتمامه به، ولكنه لم يحدد موقفه بشأن المواعيد.

وأكد أن روسيا، ستكون مستعدة لتنفيذ هذه المبادرة، ما إن يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على مواعيد الاجتماع.

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