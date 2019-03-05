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دولي

غرينبلات يُعلّق على استمرار إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق غلاف غزة

غرينبلات يُعلّق على استمرار إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق غلاف غزة
جيسون غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
علّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية.

وقال في تغريدة عبر موقع (تويتر): "حماس تُبحر في القاع مرة أخرى، إذ تعلق القنابل على لعب الأطفال وترسلها بلا تمييز إلى جارتهم، هذا ليس احتجاجاً مدنياً.. هذا واضح أنه إرهاب".

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عمليات إطلاق البالونات الحارقة، من غزة إلى البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بالإضافة إلى إعادة تفعيل وحدات الإرباك الليلي، حيث يقوم فلسطينيون بإطلاق قنابل حارقة صوب مناطق غلاف غزة في أوقات المساء، وذلك ضمن فعاليات مسيرات العودة، وكسر الحصار.

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