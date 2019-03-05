الرئيس عباس: سندفع ما تبقى من الرواتب إن توفرت الأموال

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية ستدفع ما تبقى من رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة في حال توفرت الأموال.







وأضاف الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، أمس الاثنين: "دفعنا اليوم رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وما تبقى سندفعه إن توفرت الأموال".





وصرفت الحكومة الفلسطينية، أمس الاثنين، رواتب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، فيما لم تحدد الحكومة موعداً لصرف رواتب موظفيها بالضفة وغزة.





ورفضت السلطة الفلسطينية، استلام أموال المقاصة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد القرار الإسرائيلي احتجاز جزء من تلك الأموال.