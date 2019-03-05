لبحث التهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يصل، الوفد الأمني المصري، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، وذلك من أجل بحث الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والهدوء في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية.





وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن حركة حماس تنتظر رد المصريين إذا كانت إسرائيل مستعدة للعودة للهدوء السابق، وإعادة إدخال الأموال القطرية، وصولاً للمرحلة الثانية من التفاهمات، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد لـ 20 ميلاً، وفتح المعابر، ورفع الحظر على إداخل بعض السلح.



وأشارت القناة، إلى أنه من المتوقع، أن يصل محمد العمادي السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.





وفي السياق، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الوفد الأمني المصري، سيصل إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل، لوضع الفصائل في صورة ما تم الاتفاق عليه مع الاحتلال، وتحديد أشكال إلزامه بوعودات تخفيف الحصار عن قطاع غزة.



وأوضح أبو ظريفة، في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن"، أن المصريين يدركون الحالة التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وفي غياب التزام الاحتلال بالتفاهمات.