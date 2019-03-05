دولي

نتنياهو يُخيّر الناخبين الإسرائيليين بين "بيبي" و"طيبي"

نتنياهو يُخيّر الناخبين الإسرائيليين بين "بيبي" و"طيبي"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن انتخابات الكنيست المقبلة لن تكون سهلة، واصفاً إياها بـ "حرب ليس الانتصار فيها بمتناول اليد".

وحذر نتنياهو، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، من صعود نفوذ الأحزاب العربية، ووصول ما يسميه بـ "اليسار" للحكم، في إشارة إلى تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه رئيس الأركان السابق بيني غانتس.

وقال نتنياهو: إن "الخيار هو بيبي أو طيبي، وبيبي هو اختصار اسم نتنياهو الأول بنيامين، أما طيبي فهو عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي".

وكان رئيس لجنة الانتخابات، قد منع بث خطاب نتنياهو مباشرة على القنوات التلفزيونية، وذلك منعاً لاستخدام "الدعاية" في خطابه، حيث يمنع القانون الإسرائيلي بث الدعاية الانتخابية للأحزاب، إلا بموجب معايير معينة، وفي أوقات معينة.

وتستعد إسرائيل لانتخابات برلمانية مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، يواجه فيها (الليكود) منافسة قوية وسط توجيه النائب العام اتهامات لنتنياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

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