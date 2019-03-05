حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تَطال عشرة مواطنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وقالت مصادر إسرائيلية: إن قوات الجيش و(الشاباك) اعتقلوا خلال الليل، عشرة مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.





وزعمت تلك المصادر: أنه تم ضبط سلاحي (كارلو) من بني نعيم في الخليل، كما تمت مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل المخصصة لتمويل العمليات.

رام الله - دنيا الوطن