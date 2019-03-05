حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تَطال عشرة مواطنين
رام الله - دنيا الوطن
وقالت مصادر إسرائيلية: إن قوات الجيش و(الشاباك) اعتقلوا خلال الليل، عشرة مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقالت مصادر إسرائيلية: إن قوات الجيش و(الشاباك) اعتقلوا خلال الليل، عشرة مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وزعمت تلك المصادر: أنه تم ضبط سلاحي (كارلو) من بني نعيم في الخليل، كما تمت مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل المخصصة لتمويل العمليات.
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