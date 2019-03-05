الطقس: تساقط أمطار غزيرة مصحوبة ببرد وعواصف رعدية

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-6 13-6 13-6 بيت لحم 13-6 13-6 13-6 رام الله والبيرة 12-4 12-4 12-4 طولكرم 18-9 18-9 18-9 نابلس 15-7 15-7 15-7 قلقيلية 18-9 18-9 18-9 جنين 18-8 18-8 18-8 سلفيت 13-6 13-6 13-6 طوباس 18-8 18-8 18-8 روابي 14-6 14-6 14-6 الخليل 11-4 11-4 11-4 غزه 19-10 19-10 19-10 أريحا 22-11 22-11 22-11 خانيونس 19-10 19-10 19-10 الأغوار الشمالية 20-9 20-9 20-9 رفح 18-9 18-9 18-9

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يكون الجو غداً الأربعاء غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة2 - تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.3- التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: