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شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: حماس من مسيرات لفك الحصار إلى مسيرات من أجل الدولار

حسين الشيخ: حماس من مسيرات لفك الحصار إلى مسيرات من أجل الدولار
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ اليوم الثلاثاء، على مسيرات العودة وكسر الحصار، واشتراطات حركة حماس للتهدئة في قطاع غزة.

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "حماس من مسيرات لفك الحصار إلى مسيرات من أجل الدولار! اشتراطات حماس للتهدئة 20 مليون دولار رواتب موظفيها على إسرائيل السماح بإدخالهم!؟

وتابع: "والسلطة ترفض استلام 200 مليون دولار، لأن إسرائيل قررت خصم رواتب الأسرى والشهداء منها! ونترك لكم التعليق".



وكانت (الإذاعة الإسرائيلية) العامة: زعمت أن حماس طالبت بمبلغ عشرين مليون دولار، شرطاً لإعادة الهدوء عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وكانت الحركة رفضت قبل نحو شهرين استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، لصالح رواتب موظفيها في قطاع غزة، وذلك بعد شهرين الالتزام بذلك، على إثر التفاهمات التي أبرمت بينها برعاية مصرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

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