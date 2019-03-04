دولي

روسيا تجدد دعوتها لإجراء حوار بين الرئيس عباس ونتنياهو دون شروط مسبقة

روسيا تجدد دعوتها لإجراء حوار بين الرئيس عباس ونتنياهو دون شروط مسبقة
رام الله - دنيا الوطن
جدد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، دعوة موسكو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد محادثات مباشرة بالعاصمة الروسية دون شروط مسبقة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء على موقع (قناة الجزيرة).

تصريحات لافروف جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب لقائهما في الدوحة، المحطة الأولى للوزير الروسي في جولته بالمنطقة والتي تشمل السعودية والكويت والإمارات.

وقال وزير خارجية روسيا: "إن النقاشات التي أجريت قبل أيام أثناء زيارة نتنياهو إلى موسكو، ركزت على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، داعيا كافة الفصائل الفلسطينية إلى نبذ الخلافات بوصفه عنصرا مهما في الطريق إلى استعادة المباحثات المباشرة بين الجانبين.

وتأتي الدعوة الروسية في وقت أعلنت فيه القيادة الفلسطينية أن أميركا لم تعد مؤهلة للقيام بدور الوسيط النزيه في مفاوضات السلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك عقب اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلها سفارتها إليها، واتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

كوخافي يأمر الجيش بالاستنفار خشية تصعيدٍ محتمل مع غزة

كوخافي يأمر الجيش بالاستنفار خشية تصعيدٍ محتمل مع غزة

بسبب &#34;تنظيم الدولة&#34;.. ألمانيا بصدد إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها

بسبب "تنظيم الدولة".. ألمانيا بصدد إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها

فيديو: لحظة انهيار ثلجي ضخم على الطريق السريع في أميركا

فيديو: لحظة انهيار ثلجي ضخم على الطريق السريع في أميركا

هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران بعد طرد دبلوماسيين

هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران بعد طرد دبلوماسيين

تدريب دفاع صاروخي للجيش الأمريكي في إسرائيل

تدريب دفاع صاروخي للجيش الأمريكي في إسرائيل

الخارجية الأمريكية تصدر بياناً حول دمج القنصلية الأمريكية بالقدس في السفارة

الخارجية الأمريكية تصدر بياناً حول دمج القنصلية الأمريكية بالقدس في السفارة

بعد دمج القنصلية الأمريكية.. عدة دول تُقاطع برنامجاً أمنياً للسلطة الفلسطينية

بعد دمج القنصلية الأمريكية.. عدة دول تُقاطع برنامجاً أمنياً للسلطة الفلسطينية

نتنياهو يُعلّق على عملية الدهس قرب كفر نعمة غرب رام الله

نتنياهو يُعلّق على عملية الدهس قرب كفر نعمة غرب رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

رأفت يؤكد على الموقف الفلسطيني بعدم التعامل مع السفارة الامريكية

رأفت يؤكد على الموقف الفلسطيني بعدم التعامل مع السفارة الامريكية

المشتركة للاجئين تطالب الوكالة بالعودة عن قرارها حول تسجيل المواطنين بمدارسها

المشتركة للاجئين تطالب الوكالة بالعودة عن قرارها حول تسجيل المواطنين بمدارسها

دلال سلامة: الشهداء والأسرى خط أحمر

دلال سلامة: الشهداء والأسرى خط أحمر

مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط

مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 2 ميغا واط لشركة كايلا

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 2 ميغا واط لشركة كايلا

رئيس برلمان عموم افريقيا يؤكد على حق الشعب الفسطيني في الحرية والاستقلال

رئيس برلمان عموم افريقيا يؤكد على حق الشعب الفسطيني في الحرية والاستقلال

صور: &#34;فتح&#34; تعقد لقاءاً مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة

صور: "فتح" تعقد لقاءاً مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة

قطامي: مشاريع وتدخلات البنك الإسلامي للتنمية تلبي متطلبات صمود الشعب الفلسطيني

قطامي: مشاريع وتدخلات البنك الإسلامي للتنمية تلبي متطلبات صمود الشعب الفلسطيني

منوعات

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها &#34;حياة&#34;

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها "حياة"

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية &#34;خالد يوسف&#34;

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية "خالد يوسف"

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بسبب &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;.. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

بسبب "فيديوهات خالد يوسف".. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

&#34;الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي&#34;.. هجوم &#34;شرس&#34; على سما المصري بسبب ما ارتدته

"الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي".. هجوم "شرس" على سما المصري بسبب ما ارتدته

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

عربي

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب