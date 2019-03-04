روسيا تجدد دعوتها لإجراء حوار بين الرئيس عباس ونتنياهو دون شروط مسبقة

رام الله - دنيا الوطنجدد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، دعوة موسكو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد محادثات مباشرة بالعاصمة الروسية دون شروط مسبقة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء على موقع (قناة الجزيرة).تصريحات لافروف جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب لقائهما في الدوحة، المحطة الأولى للوزير الروسي في جولته بالمنطقة والتي تشمل السعودية والكويت والإمارات.وقال وزير خارجية روسيا: "إن النقاشات التي أجريت قبل أيام أثناء زيارة نتنياهو إلى موسكو، ركزت على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، داعيا كافة الفصائل الفلسطينية إلى نبذ الخلافات بوصفه عنصرا مهما في الطريق إلى استعادة المباحثات المباشرة بين الجانبين.وتأتي الدعوة الروسية في وقت أعلنت فيه القيادة الفلسطينية أن أميركا لم تعد مؤهلة للقيام بدور الوسيط النزيه في مفاوضات السلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك عقب اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلها سفارتها إليها، واتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الشعب الفلسطيني.