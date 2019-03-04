كوخافي يأمر الجيش بالاستنفار خشية تصعيدٍ محتمل مع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المحلل العسكري في القناة 13 الاسرائيلية روني دانييل: "إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أصدر أوامر عسكرية لجميع الوحدات المقاتلة المعنية بأن يحافظوا على درجة عالية من التأهب والاستنفار، وذلك خوفاً من تصعيد محتمل مع قطاع غزة".ووفقاً للقناة، أوضح دانييل أن ما دفع رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي إلى إصدار هذه الأوامر العسكرية، هو الخوف من اندلاع تصعيد عنيف مع جبهة غزة بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يزداد سوءاً أكثر فأكثر يوماً بعد يوم.