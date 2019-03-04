دولي

كوخافي يأمر الجيش بالاستنفار خشية تصعيدٍ محتمل مع غزة

كوخافي يأمر الجيش بالاستنفار خشية تصعيدٍ محتمل مع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال المحلل العسكري في القناة 13 الاسرائيلية روني دانييل: "إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أصدر أوامر عسكرية لجميع الوحدات المقاتلة المعنية بأن يحافظوا على درجة عالية من التأهب والاستنفار، وذلك خوفاً من تصعيد محتمل مع قطاع غزة".

ووفقاً للقناة، أوضح دانييل أن ما دفع رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي إلى إصدار هذه الأوامر العسكرية، هو الخوف من اندلاع تصعيد عنيف مع جبهة غزة بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يزداد سوءاً أكثر فأكثر يوماً بعد يوم.

أخبار ذات صلة

بسبب &#34;تنظيم الدولة&#34;.. ألمانيا بصدد إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها

بسبب "تنظيم الدولة".. ألمانيا بصدد إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها

فيديو: لحظة انهيار ثلجي ضخم على الطريق السريع في أميركا

فيديو: لحظة انهيار ثلجي ضخم على الطريق السريع في أميركا

هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران بعد طرد دبلوماسيين

هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران بعد طرد دبلوماسيين

تدريب دفاع صاروخي للجيش الأمريكي في إسرائيل

تدريب دفاع صاروخي للجيش الأمريكي في إسرائيل

الخارجية الأمريكية تصدر بياناً حول دمج القنصلية الأمريكية بالقدس في السفارة

الخارجية الأمريكية تصدر بياناً حول دمج القنصلية الأمريكية بالقدس في السفارة

بعد دمج القنصلية الأمريكية.. عدة دول تُقاطع برنامجاً أمنياً للسلطة الفلسطينية

بعد دمج القنصلية الأمريكية.. عدة دول تُقاطع برنامجاً أمنياً للسلطة الفلسطينية

نتنياهو يُعلّق على عملية الدهس قرب كفر نعمة غرب رام الله

نتنياهو يُعلّق على عملية الدهس قرب كفر نعمة غرب رام الله

والدة شاؤول أورون: أريد ابني حياً أو ميتاً

والدة شاؤول أورون: أريد ابني حياً أو ميتاً

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

رأفت يؤكد على الموقف الفلسطيني بعدم التعامل مع السفارة الامريكية

رأفت يؤكد على الموقف الفلسطيني بعدم التعامل مع السفارة الامريكية

المشتركة للاجئين تطالب الوكالة بالعودة عن قرارها حول تسجيل المواطنين بمدارسها

المشتركة للاجئين تطالب الوكالة بالعودة عن قرارها حول تسجيل المواطنين بمدارسها

دلال سلامة: الشهداء والأسرى خط أحمر

دلال سلامة: الشهداء والأسرى خط أحمر

مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط

مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 2 ميغا واط لشركة كايلا

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 2 ميغا واط لشركة كايلا

رئيس برلمان عموم افريقيا يؤكد على حق الشعب الفسطيني في الحرية والاستقلال

رئيس برلمان عموم افريقيا يؤكد على حق الشعب الفسطيني في الحرية والاستقلال

صور: &#34;فتح&#34; تعقد لقاءاً مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة

صور: "فتح" تعقد لقاءاً مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة

قطامي: مشاريع وتدخلات البنك الإسلامي للتنمية تلبي متطلبات صمود الشعب الفلسطيني

قطامي: مشاريع وتدخلات البنك الإسلامي للتنمية تلبي متطلبات صمود الشعب الفلسطيني

منوعات

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها &#34;حياة&#34;

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها "حياة"

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية &#34;خالد يوسف&#34;

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية "خالد يوسف"

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بسبب &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;.. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

بسبب "فيديوهات خالد يوسف".. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

&#34;الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي&#34;.. هجوم &#34;شرس&#34; على سما المصري بسبب ما ارتدته

"الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي".. هجوم "شرس" على سما المصري بسبب ما ارتدته

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

عربي

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب