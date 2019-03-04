شؤون فلسطينية

المشتركة للاجئين تطالب الوكالة بالعودة عن قرارها حول تسجيل المواطنين بمدارسها

المشتركة للاجئين تطالب الوكالة بالعودة عن قرارها حول تسجيل المواطنين بمدارسها
رام الله - دنيا الوطن - اروى صلاح 
اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين أن القرار الذي أقدمت عليه إدارة الوكالة بمنع تسجيل الطلاب المواطنين من الصف الأول لعدد من المناطق الحدودية والبعيدة عن المدارس الحكومية مسافة كبيرة قرار خطير برغم التفاهمات السابقة مع إدارة الوكالة بتسجيل الطلاب وفق شروط محددة: 

1.السماح بتسجيل الطلاب المواطنين الذين تبعد أقرب مدرسة حكومية عنهم مسافة تزيد عن 3 كيلو متر. 

2.السماح بتسجيل الطلاب إذا كانت العائلة متبرعة بقطعة أرض للوكالة لإقامة منشآت خدماتيه للاجئين. 

3.السماح بتسجيل الطلاب المواطنين بمدارس الاونروا إذا كانت طريقهم إلى مدارس الحكومية قد تعرض حياتهم للخطر . 




وأوضحت اللجنة المشتركة للاجئين أن التسجيل كان مستمر طيلة السنوات الماضية وفق شروط ،ولكن تفاجئنا هذا العام امتناع الإدارة عن تسجيل ما يقارب 1700 طالب و طالبة جديدة من مختلف المحافظات. 

وأشارت اللجنة المشتركة إن لم يتم تسجيل الطلاب في مدارس الوكالة هذا العام سوف يتم حرمانهم من الدخول إلى المدارس والتعليم ؛ منوها أن آلاف الطلاب اللاجئين مسجلين في مدارس حكومية وفقا لذات الشروط . 

وحذرت اللجنة المشتركة للاجئين ومعها القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية ومجلس أولياء الأمور إدارة الوكالة من الامعان في هذه السياسة التي تهدف إلى التنصل من التفاهمات السابقة وإتباع سياسة التجهيل لعدد كبير من الأطفال اللاجئين. 

ودعت إدارة الوكالة إلى عدم الدخول في أزمة جديدة مع المجتمع المحلي والسماح بتسجيل الطلاب لعدم وجود بديل عن مدارس الوكالة؛ مؤكدين عدم التنازل عن حق الطلاب و الدفاع عن حقوقهم لإنقاذهم من سياسة التجهيل والحرمان من التعليم . 

وطالبت اللجنة المشتركة وزارة التربية والتعليم للتدخل العاجل لإنصاف الطلاب و السماح لهم بالتسجيل بالمدارس لإكمال تعليمهم.

كن جهة أخرى ثمنت اللجنة المشتركة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة موقف الاتحاد الأوروبي من قضية اللاجئين وتقديم دعم بقيمة 82 مليون يورو وموقف منظمة المؤتمر الإسلامي لإنشائها صندوق وقفي لتمويل الانشطة المستدامة للأونروا خلال اجتماع عقدته أمس. 

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين خلال اجتماعها إن هذا الدعم يضع شبكة أمان مالي لحماية برامج وأنشطة الوكالة ويبدد مزاعم الأزمة المالية التي تهدد العديد من برامج الأونروا .

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