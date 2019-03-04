"الأوقاف الاسلامية" يعقد اجتماعا طارئا غدا لبحث تطورات مصلى باب الرحمة

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، الليلة، عن عقده اجتماع طارئ صباح يوم غد لبحث تطورات خطيرة تتعلق بمبنى مصلى باب الرحمة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، أمهلت مساء اليوم الاثنين، مجلس الأوقاف في مدينة القدس المحتلة، أسبوعا للرد على طلب سلطات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة.