دلال سلامة: الشهداء والأسرى خط أحمر

رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة بأن الشهداء والاسرى خط احمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، مشددة في الوقت ذاته بأنهم خطو مسيرة شعبنا النضالية".جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في إنطلاق فعاليات الثامن من آذار من منزل الشهيدة عائشة الرابي بمحافظة سلفيت. برفقة محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي وممثلي وحدة النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية بالمحافظة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في سلفيت حيث التقى الوفد مع أسرة الشهيدة الرابي في منزلها ضمن اطلاق فعاليات يوم المرأة العالمي.وقالت سلامة" أن شعبنا الفلسطيني لن يستكين لجرائم الاحتلال، ومستمر بمشواره النضالي على الارض، مضيفة" بأن ارادة وتمسك شعبنا الفلسطيني بحقوقه المشروعه ستفشل كافة المخططات الرامية لانهاء القضية الفلسطينية.وأكدت سلامة " أنه يجب مسائلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمة المستمرة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة بالطرق السلمية، ويجب محاسبته دولياً على جرائمه وعنصريته ضد ابناء شعبنا".