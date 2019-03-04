شؤون فلسطينية

مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط

مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط
رام الله - دنيا الوطن
رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، انتهاكات الاحتلال المتعددة ضد الفلسطينيين خلال شباط المنصرم، والتي اشتملت على الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، واغلاق طرق رئيسية وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة اموال خاصة، والعديد اللامتناهي من الانتهاكات.
 
وبلغ عدد الانتهاكات خلال شباط 412 انتهاكاً.
 
انتهاكات الحواجز الدائمة :

يشير رصد المركز لهذا الجانب، الى وجود عشرات الانتهاكات على حواجز جيش الاحتلال العسكرية الدائمة والطيارة، في مختلف أنحاء غزة و الضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة ، والتي تعتبر انتهاك لحق التنقل الآمن والمكفول حقوقياً .

وتعمد الاحتلال بين الفينة والاخرى اغلاق الحواجز أمام حركة الفلسطينيين لإعاقتهم والتنغيص عليهم، وقطع أوصال وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، ويخنق قطاع غزة، ويقيد السفر إلى الخارج بحجة المنع الأمني.
 
من جانبه قال رئيس مركز القدس للدراسات علاء الريماوي: إن الاحتلال، بات يمارس من خلال جيشه، عمليات السرقة المباشرة لأموال الفلسطينين، دون اثبات ذلك.
 
وأسار الريماوي" إلى توثيق حالات، تم سرقة مصاغ، أو نقود من قبل جنود، ورقض تثبيت ذلك أو تسجيله، كما أن المحاكم الإسرائيلية، تتواطئ، مع الاحتلال في تسهيل عمليات السرقة، سواء الرسمية أو غير الرسمية، تحت دواعي الملف السري".
 
من جانب آخر، دعا الريماوي المؤسسات الحقوقية لتوثيق عمليات الاستدعاء الواسعة للاطفال والنساء في مناطق الضفة الغربية لمكاتب المخابرات الإسرائيلية، والتي يجري فيها عمليات تهديد، وتخويف، نفسي وجسدي بالإضافة إلى محاولة الابتزاز الارتباط مقابل تصريح العمل.
 
وقال عماد ابو عواد مدير المركز" إن الانتهاك المتعلقة، بالحواجز، وحرية الحركة، باتت تشمل هاجس الفلسطينين اليومي".
 
حيث رصد المركز" معدل توقف يومي، عن الحركة، 3 ساعات، في مداخل القدس المختلقة، ساعتين، في قرى غرب رام الله، ثم يلي ذلك، مداخل مدينة نابلس المختلفة، بمعدل ساعة يوميا، الأمر الذي يتسبب بازدخامات مرورية كبيرة".
 
وأوضح أبو عواد " أن بلدات، بيت ريما، النبي صالح، قراورة كفرعين، دير غسانة، دير أبو مشعل، منكوبة لمى للحواجز أثر كبير على عيش المواطنين، بالاضافة إلى قرى ومخيمات جنوب الضفة الغربية على طول الطريق الرئيسي".
 
من جانيه رصد مركز القدس رصد انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين على الحواجز الدائمة خلال  شباط ، والتي تمثلت فيما يلي:

الرقمالحواجز الدائمةالتاريخالمحافظة
1اعتقال  شابا، بزعم حيازته على سكين اثناء مروره من احد الحواجز العسكرية قرب الحرم الابراهيمي في الخليل3/2/2019الخليل
2عتقال الشاب منذر أبو محيميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم على "حاجز 300" شمال المدينة4/2/2019بيت لحم
3منعت سلطات الاحتلال 12 مواطنا من السفر عبر معبر الكرامة بحجة المنع الأمني4/2/2019أريحا
4استشهد الشاب عبد الله طوالبة (19 عاماً) وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز "الجلمة" في جنين4/2/2019جنين
5اعتقلت الطفل محمد عوني أصلان  والشاب عبد المالك حسن أبو لطيفة  من مخيم قلنديا، بالقرب من حاجز قلنديا العسكري9/2/2019القدس
6منع6 مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة بحجة المنع الأمني12/2/2019أريحا
7اعتقلت الشابين أيهم عبد اللطيف ومحمد خلدون البرغوثي من بيت ريما وذلك قرب حاجز بلدة نعلين المجاور16/2/2019رام الله
8اعتقال الأسير المحرر أنس إسماعيل عبيات (27 عاماً) أثناء مروره على حاجز "الكونتينر"17/2/2019بيت لحم
9منع سفر 10 مواطنين من معبر الكرامة بحجة المنع الأمني19/2/2019أريحا
10اعتقلت الشاب حاتم أحمد صبارنة من بلدة بيت أُمّر على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم20/2/2019بيت لحم
11منع الاحتلال سفر 3 مواطنين بحجة المنع الأمني21/2/2019أريحا
12اعتقل الشاب محمود علي ولويل أثناء مروره على حاجز زعترة ، واقتاده إلى جهة غير معلومة21/2/2019طوباس
13اعتقلت إمرأة بزعم العثور على سكين بحوزتها لدى محاولتها المرور عبر حاجز قلنديا24/2/2019القدس
14منعت 18 مواطنً

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