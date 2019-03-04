مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط

الرقم الحواجز الدائمة التاريخ المحافظة 1 اعتقال شابا، بزعم حيازته على سكين اثناء مروره من احد الحواجز العسكرية قرب الحرم الابراهيمي في الخليل 3/2/2019 الخليل 2 عتقال الشاب منذر أبو محيميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم على "حاجز 300" شمال المدينة 4/2/2019 بيت لحم 3 منعت سلطات الاحتلال 12 مواطنا من السفر عبر معبر الكرامة بحجة المنع الأمني 4/2/2019 أريحا 4 استشهد الشاب عبد الله طوالبة (19 عاماً) وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز "الجلمة" في جنين 4/2/2019 جنين 5 اعتقلت الطفل محمد عوني أصلان والشاب عبد المالك حسن أبو لطيفة من مخيم قلنديا، بالقرب من حاجز قلنديا العسكري 9/2/2019 القدس 6 منع6 مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة بحجة المنع الأمني 12/2/2019 أريحا 7 اعتقلت الشابين أيهم عبد اللطيف ومحمد خلدون البرغوثي من بيت ريما وذلك قرب حاجز بلدة نعلين المجاور 16/2/2019 رام الله 8 اعتقال الأسير المحرر أنس إسماعيل عبيات (27 عاماً) أثناء مروره على حاجز "الكونتينر" 17/2/2019 بيت لحم 9 منع سفر 10 مواطنين من معبر الكرامة بحجة المنع الأمني 19/2/2019 أريحا 10 اعتقلت الشاب حاتم أحمد صبارنة من بلدة بيت أُمّر على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم 20/2/2019 بيت لحم 11 منع الاحتلال سفر 3 مواطنين بحجة المنع الأمني 21/2/2019 أريحا 12 اعتقل الشاب محمود علي ولويل أثناء مروره على حاجز زعترة ، واقتاده إلى جهة غير معلومة 21/2/2019 طوباس 13 اعتقلت إمرأة بزعم العثور على سكين بحوزتها لدى محاولتها المرور عبر حاجز قلنديا 24/2/2019 القدس 14 منعت 18 مواطنً

يشير رصد المركز لهذا الجانب، الى وجود عشرات الانتهاكات على حواجز جيش الاحتلال العسكرية الدائمة والطيارة، في مختلف أنحاء غزة و الضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة ، والتي تعتبر انتهاك لحق التنقل الآمن والمكفول حقوقياً .وتعمد الاحتلال بين الفينة والاخرى اغلاق الحواجز أمام حركة الفلسطينيين لإعاقتهم والتنغيص عليهم، وقطع أوصال وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، ويخنق قطاع غزة، ويقيد السفر إلى الخارج بحجة المنع الأمني.من جانبه قال رئيس مركز القدس للدراسات علاء الريماوي: إن الاحتلال، بات يمارس من خلال جيشه، عمليات السرقة المباشرة لأموال الفلسطينين، دون اثبات ذلك.وأسار الريماوي" إلى توثيق حالات، تم سرقة مصاغ، أو نقود من قبل جنود، ورقض تثبيت ذلك أو تسجيله، كما أن المحاكم الإسرائيلية، تتواطئ، مع الاحتلال في تسهيل عمليات السرقة، سواء الرسمية أو غير الرسمية، تحت دواعي الملف السري".من جانب آخر، دعا الريماوي المؤسسات الحقوقية لتوثيق عمليات الاستدعاء الواسعة للاطفال والنساء في مناطق الضفة الغربية لمكاتب المخابرات الإسرائيلية، والتي يجري فيها عمليات تهديد، وتخويف، نفسي وجسدي بالإضافة إلى محاولة الابتزاز الارتباط مقابل تصريح العمل.وقال عماد ابو عواد مدير المركز" إن الانتهاك المتعلقة، بالحواجز، وحرية الحركة، باتت تشمل هاجس الفلسطينين اليومي".حيث رصد المركز" معدل توقف يومي، عن الحركة، 3 ساعات، في مداخل القدس المختلقة، ساعتين، في قرى غرب رام الله، ثم يلي ذلك، مداخل مدينة نابلس المختلفة، بمعدل ساعة يوميا، الأمر الذي يتسبب بازدخامات مرورية كبيرة".وأوضح أبو عواد " أن بلدات، بيت ريما، النبي صالح، قراورة كفرعين، دير غسانة، دير أبو مشعل، منكوبة لمى للحواجز أثر كبير على عيش المواطنين، بالاضافة إلى قرى ومخيمات جنوب الضفة الغربية على طول الطريق الرئيسي".من جانيه رصد مركز القدس رصد انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين على الحواجز الدائمة خلال شباط ، والتي تمثلت فيما يلي: