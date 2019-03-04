سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 2 ميغا واط لشركة كايلا

رام الله - دنيا الوطنمنحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية من مقرها في رام الله اليوم رخصة مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية لشركة كايلا لأنظمة ومستلزمات الطاقة الشمسية بقدرة 2 ميغا واط في منطقة إجنيسينيا في نابلس .وقال المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن منح هذه الرخصة يأتي التزاما بالاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة التي من شأنها أن تقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتحقق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة حسب ما جاء في أجندة السياسات الوطنية.بدورها قالت الشركة المطورة للمشروع أنها ستقوم بعمل الدراسات اللازمة والتي تشمل دراسة الشبكة للتأكد من امتصاص الطاقة المنتجة دون أي أثر سلبي على شبكة الكهرباء وأنها ستقوم بتنفيذ المشروع مباشرة بعد الإنتهاء من هذه الدراسة بالتنسيق مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء .