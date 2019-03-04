رئيس برلمان عموم افريقيا يؤكد على حق الشعب الفسطيني في الحرية والاستقلال



بدورة اكد السفير هاشم الدجاني على اهمية اللقاء والتواصل المستمر مع برلمان عموم افريقيا الذي يمثل شعوبها وارادتهم ، لما لدول القارة وشعوبها من دور مميز في دعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في كافة المحافل الدولية.



هذا وقد التقى الوفد الفلسطيني ايضا بمفوض العلاقات الدولية في حزب المؤتمر الوطني الافريقي وقيادات الحزب الشيوعي واتحاد نقابات العمال وعدد ةمن منظمات المجتمع المدني .



واستقبل رئيس برلمان عموم أفريقيا روجيه دانغ وفد فلسطين المكون من سفير دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا هاشم الدجاني وعضو المجلسين الوطني الفلسطيني والثوري لحركة فتح اوري ديفيز وعضوة الجلس الثوري كفاح حرب وسكرتير اول السفارة بسام الحسيني في مكتبه في مقر البرلمان بمدينة ميدراند .من جانبه نقل الوفد تحيات الشعب الفلسطيني وقيادته وتحيات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ، كما تحدث عن معاناه شعبنا تحت الاحتلال الاسرائيلي العنصري وأبعاد قانون القومية الذي اقره الكنيست بهدف انهاء الحق الفلسطيني على الارض وتكريس يهودية الدولة ومنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير، الامر الذي يتعارض مع كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الاسرائيلي.كما تم اطلاع رئيس البرلمان على سياسة الادارة الامريكية التي تنحاز لاسرائيل بشكل مطلق وتجازف بامن واستقرار المنطقة وتدمير عملية السلام ، واهمية دور المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الدولية والاقليمية في تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط .