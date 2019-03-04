شؤون فلسطينية

صور: "فتح" تعقد لقاءاً مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة

صور: "فتح" تعقد لقاءاً مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت حركة فتح إقليم شمال غزة لقاءا مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة بحضور  د.فايز ابو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري والإخوة أعضاء الهيئة القيادية د.فضل عرندس و د.حيدر القدرة و يزيد حويحي وأمين سر الإقليم حاتم ابو الحصين وقيادة الإقليم وأمين سر المكتب الحركي د.ساهر الوليد وأعضاء المكتب و قائمة درع الجامعة والعاملين التي ستخوض انتخابات نقابة العاملين في الجامعة والتي ستنعقد غدا الثلاثاء بإذن الله ؛ ولفيف من العاملين وأمناء سر المكاتب الحركية .

وقد أدار اللقاء الأستاذ عدنان العجرمي عضو لجنة الإقليم وعضو المكتب الحركي للجامعة قد جرى النقاش في إطار الإلتزام الوطني في ظل حالة التحدي التي تواجه شعبنا وما إنعكس على الواقع من أزمات وضغوط على جميع مناحي الحياة لا سيما المؤسسات الوطنية والتعليمية وجامعة الأزهر وما تمثله من إنجاز وطني يحتاج إلى تحصينه بسياج من الحماية خاصة مع تفاقم وسوء الأوضاع الإقتصادية وأن العاملين في جامعة الأزهر وما يحملونه من قيم وأخلاق وطنية تجعل الثقة بهم وإلتزامهم بالحفاظ على مرتكزات المشروع الوطني هي الضامن لسلامة الخط النضالي والكفاحي في وسط حالة الإستقطاب وتوسع مساحة المؤامرات والمشاريع المشبوهة وما يهدد شعبنا من صفقات لتصفية القضية وإهدار حقوقنا المشروعة .

وقد تحدث د.فايز ابو عيطة مثمنا دور الإقليم في عقد هذا اللقاء لإنجاز التأييد والثقة لقائمة حركة فتح لخوض إنتخابات نقابة العاملين منوها للوضع السياسي المتأزم والتحدي الفلسطيني للمؤامرات المحدقة بشعبنا وما تقوم به القيادة والرئيس محمود عباس لمجابهة هذه المشاريع المشبوهة التي تحاول الإلتفاف على حقوقنا الوطنية المشروعة والتنكر للإتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية داعيا للعمل بكل طاقة لتمكين شعبنا من الصمود والتحدي لإسقاط المؤامرات .

كما ثمن أعضاء الهيئة القيادية الجهود المبذولة لخوض إنتخابات نقابة العاملين لجامعة الأزهر والاهتمام الكبير لدى الحركة لإحراز النجاح تعزيزا لممارسة الديمقراطية وإلتزاما بالخط الوطني  وتقديم الخدمات النقابية للعاملين والدفاع عن حقوقهم مع الحفاظ على الجامعة كمنجز وطني كبير وكذلك الطلاب وأهمية مراعاة الطالب الجامعي واستمرار مسيرة الأجيال لتطوير وتأهيل الأداء في إطار المعركة الوطنية المصيرية في مواجهة المشروع "الصهيوني".

وقد إختتم اللقاء حاتم ابو الحصين أمين سر الإقليم بتوجيه الشكر والإحترام للحضور وأهمية الإلتفاف حول قائمة الحركة والحفاظ على الجامعة واستمرار مسيرتها الوطنية وما تقدمه لشعبنا من خدمات جليلة .


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