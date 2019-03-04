عربي

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري أحمد رفعت، إنه تقدم بطلب إحاطة اقترح فيها انتداب سائقين للقطارات من الجيش المصري.

وأكد النائب المصري أنه قدم الطلب لرئيس مجلس النواب المصري، موجها إلى رئيس هيئة السكك الحديدية بسبب ما حدث في واقعة تصادم قطار محطة مصر مؤخرا، مشيرا إلى أن استقالة وزير النقل لا تمثل نهاية الأزمة ولكن لابد من الوقوف على أسباب الحادث سواء كانت فنية أو بشرية، بحسب "الدستور".

واقترح رفعت، انتداب السائقين الجدد من القوات المسلحة على أن يوجد الطاقم كاملا "السائق والمساعد له" في قمرة السائق.

وأكد أنه إذا أثبت التحقيق في الحادث وجود أسباب فنية سيمهد الطريق لإضافة قائمة بأسماء أخرى تسببت في هذا الإهمال الجسيم مما نتج عنه وفيات، الأمر الذي يترتب عليه قانونيا عقاب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أما إذا أدى الفحص الفني إلى تعمد تعطيل الأجهزة الفنية الموجودة داخل القطار وخارجه فسيرقى الأمر إلى كونه حادث إرهابي في خلية إرهابية تكونت من مجموعة من المتهمين داخل قطاع السكك الحديدية ولابد من ضبطهم جميعا وتقديمهم إلى العدالة بتهمة الخيانة العظمى.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء الماضي 27 فبراير، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

أخبار ذات صلة

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب

الجزيرة: &#34;خاشقجي&#34; وضِع بداخل فرن وتم إحراق جثته في منزل القنصل السعودي

الجزيرة: "خاشقجي" وضِع بداخل فرن وتم إحراق جثته في منزل القنصل السعودي

الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ&#34;احتلال&#34; الجزر الثلاث

الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث

الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

مصر تنتهي من إنقاذ أهم موقع أثري في الإسكندرية

مصر تنتهي من إنقاذ أهم موقع أثري في الإسكندرية

السعودية توقف برنامج &#34;داود الشريان&#34;

السعودية توقف برنامج "داود الشريان"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

المشتركة للاجئين تطالب الوكالة بالعودة عن قرارها حول تسجيل المواطنين بمدارسها

المشتركة للاجئين تطالب الوكالة بالعودة عن قرارها حول تسجيل المواطنين بمدارسها

دلال سلامة: الشهداء والأسرى خط أحمر

دلال سلامة: الشهداء والأسرى خط أحمر

مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط

مركز القدس: 412 انهاكاً نفذه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة خلال شباط

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 2 ميغا واط لشركة كايلا

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 2 ميغا واط لشركة كايلا

رئيس برلمان عموم افريقيا يؤكد على حق الشعب الفسطيني في الحرية والاستقلال

رئيس برلمان عموم افريقيا يؤكد على حق الشعب الفسطيني في الحرية والاستقلال

صور: &#34;فتح&#34; تعقد لقاءاً مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة

صور: "فتح" تعقد لقاءاً مع العاملين بجامعة الأزهر من شمال غزة

قطامي: مشاريع وتدخلات البنك الإسلامي للتنمية تلبي متطلبات صمود الشعب الفلسطيني

قطامي: مشاريع وتدخلات البنك الإسلامي للتنمية تلبي متطلبات صمود الشعب الفلسطيني

مركز الميزان يُنظم ورشة حول مخاطر القانون الإسرائيلي بتجميد الأموال الفلسطينية

مركز الميزان يُنظم ورشة حول مخاطر القانون الإسرائيلي بتجميد الأموال الفلسطينية

منوعات

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها &#34;حياة&#34;

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها "حياة"

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية &#34;خالد يوسف&#34;

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية "خالد يوسف"

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بسبب &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;.. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

بسبب "فيديوهات خالد يوسف".. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

&#34;الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي&#34;.. هجوم &#34;شرس&#34; على سما المصري بسبب ما ارتدته

"الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي".. هجوم "شرس" على سما المصري بسبب ما ارتدته

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

عربي

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

الرئيس العراقي: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم كاملة

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب

لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب