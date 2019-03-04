حماس تحذر إسرائيل: إما الالتزام بتفاهمات التهدئة وإما التصعيد.. وليبرمان يرد

رام الله - دنيا الوطنوجهت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، تحذيرا للاحتلال الاسرائيلي، مفاده، أما الالتزام بتفاهمات التهدئة، أو الاستمرار بالتصعيد على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الاسرائيلية.وردا على تحذير حركة حماس، قال افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال السابق: "بدلا من دفع ضريبة الامن لحماس، كان علينا ضربهم بقوة، وتدمير قدراتهم إرادتهم على قتالنا"، بحسب القناة ذاتها.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في إطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.