قطامي: مشاريع وتدخلات البنك الإسلامي للتنمية تلبي متطلبات صمود الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي إن تدخلات ومشاريع البنك الإسلامي للتنمية تلبي الاحتياجات الأساسية والضرورية لصمود الشعب الفلسطيني والمقاصد السامية للحكومة.وأشاد قطامي في حديث للصحافين، على هامش جلسة تقييمية لمشاريع هيئة الصناديق العربية والإسلامية في مقر الهيئة برام الله اليوم الاثنين بالتعاون غير المحدود الذي يبديه رئيس وطواقم العمل في الإدارات المختلفة في البنك الإسلامي للتنمية – جدة، وكذلك المواقف الثابتة التي انتهجها "البنك" في إدارة الموارد المالية المستحقة للشعب الفلسطيني من مخصصات الصناديق العربية والاسلامية خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص الالتزام بالضوابط والإجراءات والمنهجيات التي يقصد منها ضمان فاعلية واستمرارية عمل صندوقي الأقصى والقدس واستثمار أرصدته في سبيل مواكبة متطلبات صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق المقاصد السامية للحكومة الفلسطينية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة القطاعات التنموية.وعبر قطامي عن أمله في تفعيل دور ومساهمة دول العالم العربي والإسلامي خلال السنوات القادمة في مختلف الجوانب والصعد كخطوة فورية فاعلة تجاه انقاذ الوضع الحالي للشعب الفلسطيني في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها نتيجة لانقطاع المساعدات الامريكية والتوقف الكامل عن تحويل مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من إيرادات المقاصة.وأكد قطامي أن أولويات الحكومة هي البحث عن اليات جديدة لتمكين المواطن الفلسطيني وتحسين مستوى المعيشي للأفراد وذلك من خلال تلبية احتياجات واولويات المناطق الأكثر تهميشاً، لافتاً إلى أن قطاعات الصحة، و التعليم والحكم المحلي هي المقومات الاساسية لعمل مكتب الصناديق العربية والإسلامية، الى جانب الخدمات الأخرى الداعمة للقطاع الزراعي والإسكان، سواء في الضفة الغربية، مدينة القدس الشريف او قطاع غزة.ولفت قطامي إلى أن مكتب الصناديق العربية والإسلامية يسير في خطوط ومسارات متوازية ومتكاملة، تلبية لتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة تسيير الاعمال الدكتور رامي الحمد الله، بتسخير كافة جهوده نحو تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناء المؤسسات الوطنية الفاعلة في سبيل توفير الحماية وتقديم الخدمة الأفضل والامثل للمواطنين، وذلك على الرغم من استمرار الاحتلال وامعانه في ممارساته المدمرة بحق شعبنا.وأشار قطامي الى النهج المبتكر للحكومة الفلسطينية في انشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي استجابة لمبادرة الرئيس في رسم الخطوات العملية نحو القضاء على ظاهرة الفقر والبطالة لتحقيق الحياة الكريمة لكافة أبناء شعبنا، واصفاً الجهود السابقة لهذا الإنجاز بالتاريخية الموصولة بالشكر والتقدير لجهود كافة الأطراف ذات العلاقة من البنك الإسلامي للتنمية والوزارات الفلسطينية.