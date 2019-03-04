دولي

بسبب "تنظيم الدولة".. ألمانيا بصدد إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها

بسبب "تنظيم الدولة".. ألمانيا بصدد إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت الحكومة الألمانية على تعديلات قانونية، بإسقاط الجنسية، لتشمل المواطنين، الذين حاربوا في الخارج في صفوف التنظيمات المتشددة.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة شتيفن زايبرت، أن "الحديث يدور عن حالات مشاركة المواطنين في القتال في صفوف جماعات متشددة في الخارج"، بحسب (تاس). 

وستسقط الحكومة الألمانية الجنسية في حال كانت لدى المواطن جنسية أخرى، بالإضافة إلى الألمانية، وهذه التعديلات لن تشمل من توجه إلى مناطق النزاعات قبل إقرارها.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إليونورا بيترمان، إلى أنه "وفقاً لبنود الدستور، سيشمل سريان التعديلات الحالات التي ستحدث في المستقبل"، ولم تحدد الوزارة موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نحو (40) متطرفاً ألمانياً محتجزون في سوريا، لدى القوات المدعومة من قبل التحالف الدولي، وبشكل عام توجه إلى سوريا والعراق (1050) مواطناً ألمانياً منذ عام 2013، قتل منهم نحو (200).

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