الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، اليوم الاثنين: إن هناك إجماعاً وطنياً على حصر وجود القوات الأمريكية في مهمات تدريب القوات العراقية، وتمكينها لمحاربة الإرهاب، ورفض وجود قواعد وقوات أجنبية قتالية.وصرح صالح خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين العراقيين، نقلته (روسيا اليوم) أن موقفه من الوجود الأمريكي على أراضي العراق، مرهون بموقف الحكومة العراقية".وذكر صالح، أن "بقاء القوات الأمريكية مرهون بالرؤية العراقية للأمن، وموقف الحكومة، والقائد العام للقوات المسلحة".