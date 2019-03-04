هنية: قدمنا للمصريين أسباب تعثر المصالحة.. ونرفض انتخابات في الضفة دون غزة

وجدد رفض حركة حماس لعقد انتخابات تشريعية وحدها، أو إجراء انتخابات في الضفة دون غزة، أو انتخابات دون القدس.



كما شدد هنية على أن حماس تريد منظمة التحرير، أن تكون جامعة وقوية وبعافية، ويجري إعادة بنائها من باب المجلس الوطني، بإجراء الانتخابات.



وحول التحركات الأمريكية الأخيرة، بعقد مؤتمر وارسو وجلوس نتنياهو مع قادة عرب، وإغلاق القنصلية الأمريكية المخصصة للفلسطينيين ودمجها مع السفارة بالقدس، أكد هنية أن هذه الإجراءات تؤكد الانحياز السافر للاحتلال، وانتقالها من الانحياز لمربع التبني الكامل للمشروع (الصهيوني).

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، على أن حركته ترى أن الوحدة ضرورة استراتيجية، وقد قدموا للمصريين أسباب تعثر المصالحة حتى اللحظة، وكيف يمكن إحداث اختراق في هذا الأمر.وقال "هنية" خلال لقاء مع الإعلاميين في مكتبه، إن تعثر المصالحة يُلقي بظلاله على الكل الوطني وعلى المواطن في غزة بفعل العقوبات التي تفرضها السلطة، مشددًا على أن حماس لن تتخلى عن مسؤولياتها، ونوه إلى أنه لا يوجد فائض من الوقت؛ فالخطر يقف على أبوابنا مباشرة، ولا نستطيع مواجهته إلا بموقف فلسطيني موحد وقوي.وشدد هنية على أن تحقيق المصالحة يتأتى من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل، لا تكنوقراط أو توافقية، والتحضير لانتخابات شاملة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، يصاحبها رفع كل العقوبات على قطاع غزة.