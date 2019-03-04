قناة (كان): وفد مصري يصل غزة غداً وهذا ما سيبحثه مع حماس

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه من المتوقع، أن يصل وفد مصري إلى قطاع غزة، غداً الثلاثاء؛ ليبحث مع حركة حماس، الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والهدوء في قطاع غزة.وبحسب القناة ذاتها، فقد قال مصدر في حركة حماس: إن حركته تنتظر رد المصريين إذا كانت إسرائيل مستعدة للعودة للهدوء السابق، وإعادة إدخال الأموال القطرية، وصولاً للمرحلة الثانية من التفاهمات، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد لـ 20 ميلاً، وفتح المعابر، ورفع الحظر على إداخل بعض السلح.وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع، أن يصل محمد العمادي السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.