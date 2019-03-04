قوات الاحتلال تعتقل شُباناً من القدس ونابلس بزعم محاولتهم تهريب أسلحة











رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أربعة شبان فلسطينيين قرب نابلس، بزعم العثور بحوزتهم على عبوات متفجرة، وفق ما نشره موقع (والاه) الإسرائيلي.فيما أفاد ذات الموقع، أن قوات حرس الحدود الإسرائيلية، اعتقلت قبل قليل خمسة شبان فلسطينيين بالقدس، بزعم محاولتهم تهريب أسلحة من مناطق السلطة إلى الأراضي الإسرائيلية.