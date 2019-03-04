تقرير: الاحتلال أبعد (133) مواطناً عن القدس الشهر المنصرم

رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم 133 قرار إبعاد عن "المسجد الأقصى أو القدس القديمة".وأوضح المركز، في تقريره الشهري، الذي نشرته الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن جميع قرارات الإبعاد أُصدرت نهاية الشهر الماضي، عقب أحداث باب الرحمة، باستثناء 6 قرارات أصدرت مطلع الشهر.وأضاف، أن قرارات الإبعاد في شهر شباط/ فبراير، طالت أعلى هيئة دينية، ونائب مدير أوقاف القدس، و9 آخرين من موظفي دائرة الأوقاف، معظمهم من الحراس، حيث اعتقلت ولاحقت شرطة الاحتلال الحراس، الذين قاموا بفتح باب الرحمة.وأوضح المركز، أنه رصد اعتقال 229 مقدسياً، منهم حوالي 170 اعتقلوا خلال الفترة الواقعة ما بين 18- 28 شباط/ فبراير، عقب الاعتصامات في باب الرحمة، مشيراً إلى أن الاعتقالات طالت الشهر الماضي، رئيس المجلس الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومحافظ القدس، عدنان غيث.